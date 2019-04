Pour la préservation de la biodiversité dans les zones humides ( sebkhet sijoumi)

Lundi 22 Avril 2019



Communiqué de Presse -

« Engager et Mobiliser Les Parties Prenantes Pour Sebkhet Sejoumi »

le vendredi 26 avril 2019 à partir de 8:30 h

à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel Tunis.

Objectifs de l’atelier

L’Association « Réseau Enfants de La Terre » (RET) et L’Association « Les Amis des Oiseaux » (AAO /BirdLife en Tunisie), organisent un Atelier de lancement du projet :L’Association Réseau Enfants de la Terre (RET) et son partenaire l’Association Les Amis des Oiseaux (AAO), sont engagées depuis des années dans le plaidoyer et la défense de Sebkhet Sejoumi comme site naturel et écosystème important pour la biodiversité et notamment pour les oiseaux d'eau , ce qui lui a valu l’attribution de plusieurs statuts internationaux tels que : Zone Humide d’Importance Internationale, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux et de la Nature (ZICO) et Zone Clé pour la Biodiversité (ZCB).Actuellement le site subit plusieurs pressions telles que l’urbanisation et la pollution et connait une grave dégradation et risque de remblaiement qui aura un impact négatif sur la biodiversité et risque de le déclasser.C’est dans ce cadre que s’inscrit l’Atelier ««Engager et mobiliser les parties prenantes pour Sebkhet Sejoumi » » initié par l’Association « Réseau enfant de la Terre » (RET) et l’Association « Les Amis des Oiseaux » (AAO).- Contribuer à la diffusion des informations concernant le projet, ses activités et les perspectives de durabilité- Sensibiliser le public à l’importance de la zone humide Sebkhet Sejoumi- Engager et mobiliser les parties prenantes à travers une approche participative- Signer une convention de partenariat entre l’Association Réseau Enfants de la Terre et l’Association les Amis des Oiseaux