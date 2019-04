Remise du Prix Fatima Fihria ,Hommage posthume au leader Bourguiba et Hend Sabri parmi les lauréats

Mercredi 17 Avril 2019



Naziha Laabidi, ministre de la Femme, de la famille, de lenfance et des seniors a remis au muse du Bardo, le prix Fatima Fihriya pour laccs des femmes la formation et aux responsabilits professionnelles en Mditerrane.Cette crmonie, qui en est sa troisime dition, est organise par le ministre de la Femme, de la famille, de lenfance et des seniors en partenariat avec lUniversit Centrale reprsente par sa directrice gnral Mme Houbeb Ajmi ainsi que lassociation Med 21, conformment aux clauses de la convention de partenariat entre les trois parties.Le jury, compos des trois partenaires susmentionns, a consacr les laurates du prix de cette troisime dition sur des critres prdtermins et ce dans le cadre de la clture de lvnement Tunis, capitale de la femme arabe 2018/2019 dans la perspective du forum de Tunis de lgalit des genres 2019.Ainsi, le prix Fatima Fihriya fut dcern Elizabeth Guigou, reprsentante de la rive nord de la mditerrane (la France), haute fonctionnaire et femme politique, membre du parti socialiste franais et prsidente de la Fondation euro-mditerranenne pour le dialogue entre les cultures, Anna Lindh.La rive sud de la mditerrane (le Maroc) fut consacre par le mme prix en la personne de Acha Ech-Chenna, militante des droits humains et de la femme marocaine.La laurate tunisienne est Fatma Jallouli Ben Becher sociologue, conseillre la mairie de Tunis durant plusieurs annes et lun des membres fondateurs du festival de la Medina ainsi que prsidente fondatrice de lAssociation ECUME (Echanges Culturels Mditerranes) qui a uvr promouvoir les arts et la culture tunisienne dans toute la Mditerrane.Dans la catgorie des tunisiennes ltranger, le prix est all lartiste tunisienne, engage dans diffrentes causes sociales et humanitaires, notamment, le programme alimentaire mondial des Nations Unies, Hend Sabri.Enfin,le prix Fatima Fihrya de lhommage posthume, a t dcern feu Habib Bourguiba, qui a libr le pays du colonialisme et instaur les bases de la socit moderne. Aussi visionnaire que rvolutionnaire, Bourguiba a t prcurseur dans la dfense des droits de la femme en instaurant le code du statut personnel le 13 aout 1956, rorganisant la famille par ; linterdiction de la polygamie, le droit aux femmes de choisir leurs conjoints, lintroduction de la procdure lgale pour les divorces.Dans son allocution douverture, Mme Naziha Laabidi a soulign que : ce prix rend hommage aux femmes des deux rives de la Mditerrane qui se sont distingues, dans les domaines de la formation, de la recherche et de la crativit. Des femmes savantes ou ayant occupes dimportantes responsabilits dans la socit et milites pour la promotion de la formation des femmes et leur droit doccuper des postes de responsabilits .Elle a ajout que ce prix reprsente un tmoignage des ralisations civiques de Fatima Al Fehriya, dorigine Kairouannaise, qui avait consacr toute sa fortune la construction de la premire universit au monde, aprs lUniversit Zitouna, La mosque el Qaraouiyyn en 859 A.J.C et, travers elle, toutes les femmes qui ont marqu lhistoire de la Tunisie.Le lendemain de la crmonie le 14 Avril 2019 et dans la ville natale de Fatima Fihria, une salle luniversit de Kairouan sera baptise son nom.