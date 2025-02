هل يجب تسخين محرك السيارة صباحًا؟ خبير يوضح الحقيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a880be46ede6.72726744_fqnekhligopjm.jpg width=100 align=left border=0>

في فقرة القراج من برنامج ويكند على الكيف على إذاعة الديوان أف أم، الذي تقدمه عفاف الغربي، تناول الخبير غازي بالزربة موضوعًا شائعًا بين سائقي السيارات: هل يجب تسخين المحرك صباحًا قبل الانطلاق؟



هل من الضروري تسخين المحرك؟





وفقًا للخبير، لم تعد محركات السيارات الحديثة بحاجة إلى فترات طويلة من التسخين كما كان الحال في الماضي. وأوضح أن السيارات القديمة التي تعمل بالكربوراتور كانت تحتاج إلى دقائق للتسخين لضمان تشغيل سلس، بينما السيارات الحديثة، التي تستخدم أنظمة حقن الوقود المتطورة، لا تتطلب أكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق.





الأسباب التقنية والبيئية

1. توفير الوقود وتجنب التلوث: تشغيل المحرك دون التحرك يؤدي إلى انبعاثات غير ضرورية وزيادة استهلاك الوقود دون فائدة، مما يضر بالبيئة ويهدر المال. في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، يتم فرض غرامات على ترك المحرك يعمل دون حركة.



2. أمان السيارة: ترك السيارة تعمل أثناء الدخول إلى المنزل أو المحل قد يعرضها لخطر السرقة، حيث أشار الخبير إلى حوادث سرقة سيارات تُركت تعمل دون مراقبة.



3. دور زيت المحرك: يعتقد البعض أن الزيت يحتاج إلى وقت ليصل إلى جميع أجزاء المحرك، لكن الواقع أن أنظمة التشحيم الحديثة تضمن بقاء الزيت في أماكنه حتى بعد إطفاء المحرك، وعند التشغيل، تعود مضخة الزيت إلى العمل فورًا، مما يجعل التسخين الطويل غير ضروري.



الطريقة المثلى للقيادة صباحًا

أكد الخبير أن الطريقة الصحيحة هي تشغيل السيارة والانتظار لبضع ثوانٍ، ثم التحرك بهدوء دون تجاوز السرعات العالية في البداية أي العمل على أن لا تتعدى سرعة دوران المحرك 2000tr/mn، مما يسمح للمحرك بالوصول إلى درجة الحرارة المثلى تدريجيًا دون الحاجة للتوقف وانتظار التسخين.



خلاصة القول

