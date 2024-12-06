حدث في متل هذا اليوم ،6 ديسمبر

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حدث في مثل هذا اليوم، 6 ديسمبر:



أحداث تاريخية:

1492: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جزيرة هيسبانيولا (تضم حاليًا هايتي وجمهورية الدومينيكان) خلال رحلته الأولى إلى العالم الجديد.



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1917: استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية.

1921: توقيع المعاهدة الأنجلو-إيرلندية التي أدت إلى تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة، مما أنهى النزاع بين بريطانيا وأيرلندا.

1989: وقوع مذبحة مدرسة بوليتكنيك في مونتريال، كندا، التي راح ضحيتها 14 طالبة.

2017: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار موجة من الجدل والتوترات الدولية.



مواليد:

1421: هنري السادس، ملك إنجلترا وملك فرنسا.

1898: ألفريدو كاسيلا، مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا إيطالي.

1976: جراح العتيبي، لاعب كرة قدم كويتي.



وفيات:

346: القديس نيكولاس، المعروف بـ "سانتا كلوز"، أسقف ميرا.

1990: توفيتان لاثنين من كبار الفنانين المصريين: أحمد زكي مرسي، شاعر ومؤلف، ومحمود المليجي، ممثل شهير.



أحداث عربية بارزة:

1980: انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية.