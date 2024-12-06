حدث في متل هذا اليوم ،6 ديسمبر
حدث في مثل هذا اليوم، 6 ديسمبر:
أحداث تاريخية:
1492: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جزيرة هيسبانيولا (تضم حاليًا هايتي وجمهورية الدومينيكان) خلال رحلته الأولى إلى العالم الجديد.
أحداث تاريخية:
1492: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جزيرة هيسبانيولا (تضم حاليًا هايتي وجمهورية الدومينيكان) خلال رحلته الأولى إلى العالم الجديد.
1917: استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية.
1921: توقيع المعاهدة الأنجلو-إيرلندية التي أدت إلى تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة، مما أنهى النزاع بين بريطانيا وأيرلندا.
1989: وقوع مذبحة مدرسة بوليتكنيك في مونتريال، كندا، التي راح ضحيتها 14 طالبة.
2017: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار موجة من الجدل والتوترات الدولية.
مواليد:
1421: هنري السادس، ملك إنجلترا وملك فرنسا.
1898: ألفريدو كاسيلا، مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا إيطالي.
1976: جراح العتيبي، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات:
346: القديس نيكولاس، المعروف بـ "سانتا كلوز"، أسقف ميرا.
1990: توفيتان لاثنين من كبار الفنانين المصريين: أحمد زكي مرسي، شاعر ومؤلف، ومحمود المليجي، ممثل شهير.
أحداث عربية بارزة:
1980: انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية.
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