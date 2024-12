Journées Cinématographiques de Carthage 2024 : Projection de 217 films et récits de résilience et de sacrifices pour les grandes causes humaines

La 35ᵉ dition des Journes Cinmatographiques de Carthage (JCC) propose la projection de 217 films provenant de 21 pays des cinq continents, dont 56 uvres (longs-mtrages et courts-mtrages, fiction et documentaires) en comptition officielle, ainsi que 12 films dans la comptition nationale.Lors dune confrence de presse tenue aujourdhui la Cit de la Culture Chedli Klibi, les organisateurs ont prsent les principales caractristiques de cette dition, qui se tiendra du 14 au 21 dcembre 2024. Outre les projections, le programme inclut des hommages, des projections spciales dans des rgions loignes, ainsi que dans des prisons et des casernes militaires.

Un record de films tunisiens

Une programmation riche pour 2023

Comptitions officielles

Film douverture : Donateur de Libert

Hommages et focus sur des cinmas internationaux

Projections et programmes spciaux

Le prsident dhonneur des JCC, Frid Boughedir, a soulign que cette dition enregistre un nombre record de films tunisiens participants. Sur les 99 uvres inscrites, 4 longs-mtrages tunisiens ont t slectionns pour la comptition officielle, bien que le quota habituel soit de 3. Une nouvelle comptition nationale, comprenant 12 films, a galement t cre pour accueillir cette forte participation.Boughedir a galement exprim son souhait que cette initiative marque le dbut dun festival national distinct consacr au cinma tunisien, indpendant des JCC.Les organisateurs ont insist sur limportance dintgrer dans la programmation de cette dition des films produits en 2023, afin de compenser labsence de festival lanne dernire, en raison de lannulation de lvnement quelques jours avant son ouverture.Les JCC 2024 comprennent quatre principales comptitions :Longs-mtrages de fictionDocumentaires longsCourts-mtrages de fictionDocumentaires courtsLes uvres tunisiennes slectionnes incluent :Longs-mtrages de fiction : Maa El Ain (Mariem Jaber), Acha (Mehdi Barsaoui), Dherrari El Homr (Lotfi Achour), Borj Erroumi (Moncef Dhouib).Documentaires longs : Souvenirs et Rves (Ismal), Matila (Abdallah Yahia), Chahili (Habib Ayeb).Courts-mtrages de fiction : Fi Dhulumat Thalath (Houssem Sellouli), Makun (Fars Nanaa), Lenny Afroco (Marwan Labib), Sur le Fil (Sahar El Achi).Documentaires courts : Les Derniers Jours avec Eliane (Mehdi Hajri), Les Mains (Ada El Chamekh).La crmonie douverture, qui se droulera au Thtre de lOpra de la Cit de la Culture, prsentera le film libanais Donateur de Libert, ralis par lIrakien Qays Al-Zubeidi en 1987 et rcemment restaur Paris. Ce documentaire met en lumire la rsistance libanaise et palestinienne face loccupation isralienne, travers des oprations marquantes menes depuis le sud du Liban.Le documentaire sera suivi par le court-mtrage palestinien Ma Baad de Maha Haj, qui explore les dynamiques dun couple vivant en isolement face des rvlations bouleversantes.La section Cinma sous la Loupe mettra en avant les cinmas palestinien, jordanien et sngalais avec des projections spciales :Palestine : 19 films (14 en extrieur, 5 en salles).Jordanie : 12 films.Sngal : 14 films.Des hommages seront galement rendus des figures du cinma comme le critique tunisien Khamis Khayati, le ralisateur palestinien Hany Abu-Assad (Paradise Now, Nazareth 2000), ainsi que le cinaste tunisien Jelani Saadi.Les JCC poursuivent leur initiative de projections en prison, commence en 2015, avec 6 films programms dans des tablissements pnitentiaires entre le 15 et le 21 dcembre. Pour la premire fois, des projections seront organises dans des villages reculs de Tunisie, comme Sbeitla, Sawaf, et Hamma El Jerid.Les activits professionnelles, dont Carthage Pro et Network & Takmil, figurent galement parmi les incontournables.