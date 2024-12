17 films tunisiens en compétition officielle pour la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6750796a458b35.42195819_egoinqfhkjmpl.jpg width=100 align=left border=0>

Une confrence de presse sest tenue ce mercredi matin la Cit de la Culture Chedli Klibi pour dvoiler les dtails de la 35ᵉ dition des Journes Cinmatographiques de Carthage, prvue du 14 au 21 dcembre 2024.



Cette dition accueillera 56 films en comptition officielle provenant de divers pays arabes et africains, dont 17 uvres tunisiennes. Dans la catgorie des longs-mtrages de fiction, 4 films tunisiens figurent parmi les 15 participants. La comptition des courts-mtrages de fiction compte galement 4 films tunisiens parmi les 17 en lice.





Cinq uvres tunisiennes participent aux comptitions documentaires : trois dans la catgorie des longs-mtrages (13 films au total) et deux dans celle des courts-mtrages (11 films au total). Quant la comptition Carthage Promise, elle inclut 4 films tunisiens sur un total de 11 uvres.



Voici la liste des films participant aux comptitions officielles :



Comptition officielle des longs-mtrages de fiction

Maa El Ain de Mariem Jaber

Acha de Mehdi Barsaoui

Dherrari El Homr de Lotfi Achour

Borj Erroumi de Moncef Dhouib

Demba de Mamadou Dia

The Village Next to Paradise de Mo Harawi

The Man Died dOwam Amkpa

Hanami de Dennis Fernandes

La Palmeraie Bleue de Daoud Aoulad-Syad

The Vanishing de Karim Moussaoui

Frantz Fanon dAbdelnour Zahzah

Arza de Mira Chaib

Vers un Monde Inconnu de Mahdi Fleifel

À la Recherche dune Issue pour M. Rambo de Khaled Mansour

Salma de Joud Sad



Comptition officielle des courts-mtrages de fiction

Wara Eshams de Rayan Msirdi

Ayo de Yolande Ekele et Franoise Elong-Gomez

Plus Douce que la Terre de Sherif El-Bendary

Chaykha dAyoub El Yousfi et Zahwa El-Raji

Fi Dhulumat Thalath de Houssem Sellouli

Dans la Salle dAttente de Moatasem Taha

Lees Waxul de Yoro Mbaye

Makun de Fars Nanaa

Mango de Randa Ali

Lenny Afroco de Marwan Labib

Et Puis Rien Ne Se Passera dIbrahim Omar

Rouge de Samaher Moussaly

Sur le Fil de Sahar El Achi

Sans Vous de Naji Oulbsir

Ton Pre... Probablement des Frres Talba

O Es-Tu ? de Mohamed Koutta

Zanatany, lEmpreinte des Linceuls Esseuls de Hasmiya Hmada





Comptition officielle des longs-mtrages documentaires

uvre Fedayin de Kamal Al-Jaafari

Quand lAfrique Viendra ? de David Pierre Villa

Cent Douze de Tchidri Maka Joel

Dahomey de Mati Diop

Souvenirs et Rves dIsmal

Jnine Jnine de Mohammed Bakri

Et Maroun Revint Beyrouth de Firouz Serhal

Matila dAbdallah Yahia

NDAR : Saga Waalo dOusmane William Mbaye

Chahili de Habib Ayeb

Tongo Saa de Nelson Makengo

Jai Lev les Yeux vers le Ciel de Nada Riad et Ayman El Amir

Rebond dAntagrist El Ansari



Comptition officielle des courts-mtrages documentaires

Friha de Badr Youssef

Fluid Lagos par le Collectif Fluid Lagos

Cinma Dunia de Ali Amrou

Ghanina Qassida de Annie Skap

Ta Moisson Peut Tarder dAhmed El-Zoubi

Les Derniers Jours avec Eliane de Mehdi Hajri

Racines du Tissage de Malika Sawadogo

Course des Ânes de Mohammed Baqer

Unyagoni, Voyage de Bahati travers lÉducation Sexuelle de Saitabao Kabari

Les Mains de Ada El Chamekh

LAutre Ct de la Beaut de Sami Saf Sar El Khatem



Comptition Carthage Promise

Terre de Dieu dImed Ben Ammar

Passagre comme la Mer de Nour Dimashqi

LÂge du Gazelle de Saif Hmash

LArbre Ne Parle Pas de Wadie Abd El Nour

La Maldiction de Bouthayna Aloulou

Ici et L de Youssef Khermazi

Perte de Rami Kassab

LÉtouffement de la Soif de Hazar Abbasi

O ? de Omar Hossam Eldin Anbar

N Clbre de Louay Awad

1321 de Bilal Raghdaoui