ذهبية و 14 فضية و 11 برنزية حصيلة الريااضيين العسكريين في الألعاب الافريقية العسكرية بنيجيريا

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في إطار منافسات اليوم الرابع والخامس للألعاب الافريقية العسكرية التي تحتضنها نيجيريا أبوجا, تحصل الجندي اول فوزي الفقراوي علي الميدالية الفضية في التايكواندو.



وفي الملاكمة، تحصل كل من الجندي متطوع عمر الحيزي وزن 92 كغ و الجندي متطوع سليم المالكي وزن 71 كغ على ميداليتين فضيتين. فيما اكتفى الرقيب اول غيث الهويملي وزن اقل من 86 كغ والعريف عمر السمراني اقل من 51 كغ بالميدالية البرونزية.



وفي الملاكمة، تحصل كل من الجندي متطوع عمر الحيزي وزن 92 كغ و الجندي متطوع سليم المالكي وزن 71 كغ على ميداليتين فضيتين. فيما اكتفى الرقيب اول غيث الهويملي وزن اقل من 86 كغ والعريف عمر السمراني اقل من 51 كغ بالميدالية البرونزية.

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وفي منافسات الرماية تحصل المنتخب العسكري للرماية على الميدالية البرونزية جماعي في اختصاص بندقية انبطاح مسافة 200 متر وتحصل الوكيل سيف الدين عزيزي على الميدالية الفضية في نفس الاختصاص.

كما تحصل فريق الرماية على ذهبية اختصاص بندقية جثو مسافة 200 متر وعلى فضية اختصاص بندقية وقوف مسافة 200 متر.

وترتفع بذلك حصيلة الوفد التونسي المشارك في هذه الألعاب إلى 29 ميدالية (4 ذهبيّة و14 فضيّة و11 برنزيّة).

