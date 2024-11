Orange Summer Challenge : MEPS remporte cette 14ème édition tunisienne et se qualifie pour la grande finale internationale

Communiqu de Presse - Orange Summer Challenge (OSC), la comptition estivale phare de Orange Digital Center Tunisie, ddie aux jeunes talents, a dvoil les laurats de sa 14me dition, autour de la thmatique : Tech4Impact : Booster l'entrepreneuriat pour un changement constructif !





Rappelons que cette comptition a concern cette anne 14 Orange Digital Centers (ODC) en Afrique et Moyen-Orient : Tunisie, Maroc, Jordanie, Cte dIvoire, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Rpublique Dmocratique du Congo, Sngal, Guine, Madagascar, Botswana, Liberia et Guine Bissau.



En partenariat avec EY Tunisie, Amazon Web Services et Nokia, OSC a donc mis en comptition des quipes constitues par 4 porteurs de projets et 25 jeunes tudiants tunisiens talentueux, pour amliorer ou dvelopper des solutions technologiques impact positif dans les domaines de la sant, lnergie et lagriculture.Grce un encadrement sur mesure, comprenant des formations et du mentorat dispenss par EY Tunisie, Amazon Web Services et Nokia, ainsi que l'expertise des coaches de l'cole du code et du FabLab Solidaire de Orange Digital Center, ces jeunes rpartis en 4 quipes ont russi concrtiser leurs ides en un temps record de trois mois de travail intensif.Cest lors de la crmonie de clture nationale de OSC2024, organise le 13 novembre la Cit de la Culture, que les 4 quipes ont prsent leurs projets novateurs, toutes dtermines convaincre lassistance des avantages incontournables quapportent leurs solutions et de voter pour elles. Cette anne, les projets en lice taient :DIALY HELP, un dispositif connect conu pour surveiller en temps rel les signes vitaux des patients en dialyse et anticiper les complications mdicales. Les donnes sont envoyes vers le cloud AWS pour analyse et stockage, permettant une gestion optimise des soins. En parallle, une plateforme destine aux centres de dialyse gre les patients, le personnel, et les quipements. Une application mobile complte lcosystme, offrant aux patients un suivi personnalis de leur traitement et de leur tat de sant.GREENY SOLUTIONS, une solution de gestion automatise spcialement conue pour les fermes en intrieur. Elle aide les agriculteurs surveiller et grer les conditions de croissance de leurs plantes, tout en optimisant lutilisation des ressources comme leau, la lumire et les nutriments. Grce ses technologies dautomatisation, elle permet damliorer la productivit tout en rduisant le gaspillage de ressources dans des environnements agricoles contrls.MEPS, une solution de conversion des dchets organiques en nergie verte, grce la technologie du biogaz. Conu principalement pour les leveurs et agriculteurs en milieu rural, le systme compact de MEPS permet de produire du gaz propre pour des besoins nergtiques locaux, tout en gnrant de lengrais liquide. Cette solution durable vise valoriser les dchets agricoles, tout en rduisant l'empreinte carbone des exploitations rurales.VOLTISENSE, une solution innovante de gestion nergtique destine aux propritaires et gestionnaires immobiliers. En s'appuyant sur des technologies IoT et IA, elle offre un suivi en temps rel de la consommation dnergie, des prvisions de facturation et des recommandations pour amliorer lefficacit nergtique. Son objectif est de rduire l'empreinte carbone des btiments, tout en optimisant les cots et la durabilit.L'issue de cette comptition a t dtermine par les valuations techniques de lquipe Orange Digital Center, attribues pendant les 3 mois dt, ainsi que par les votes du public prsent lors de la crmonie, via lapplication mobile Votepad, dveloppe par les experts de lcole du code. Lquipe laurate a donc convaincu par son pitch, l'innovation sociale de son projet et la qualit du prototype prsent.Et cest ainsi quaprs le vote du public, le grand vainqueur de cette 14me dition tunisienne de OSC2024 a t rvl : Il sagit de lquipe MEPS ! Arrivent ensuite dans le classement VOLTISENSE, DIALY HELP et GREENY SOLUTIONS respectivement second, troisime et quatrime.Bravo lquipe MEPS qui va concourir pour la Tunisie aux cts des 13 autres laurats ODC MEA, pour remporter le titre de grand vainqueur de Orange Summer Challenge 2024.Bravo galement aux quipes VOLTISENSE, DIALY HELP et GREENY SOLUTIONS qui ont fait preuve de grande crativit, dinnovation et de technicit remarquable.Et restez connects pour connaitre les rsultats de la comptition internationale !Site web : https://www.orangedigitalcenters.com/country/TN/home Facebook : Orange Digital CenterTwitter : OrangeTNplus