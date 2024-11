Pour certains chercheurs, la Tunisie est encore une colonie française

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727e8b559ba89.62916810_lqgfkpijemnho.jpg width=100 align=left border=0>

Lamari, Moktar



Comme dhabitude, les mdias franais se mettent en meute pour sattaquer indment aux pays vulnrables. La Tunisie subit ces attaques rptition. Cette fois-ci pour dit-on un chercheur franais arrt pour espionnage par la Tunisie.





...



La quasi totalit des mdias franais se sont dchans ces trois derniers jours pour crier au scandale, comme si la nationalit franaise est intouchable, mme si dans ce cas, tout indique que la personne en question a bafou toutes les rgles basiques en matire de dontologie et faons de faire en recherche scientifique dans le domaine social, dans un pays qui nest pas le sien et au sujet dun enjeu quon ne peut traiter sans biais et sans au moins une codirection scientifique.



La Tunisie nest plus la colonie franaise dantan, et cela beaucoup de chercheurs franais et proxys locaux ne veulent pas le comprendre. Pour ceux-ci, au nom de la libert du chercheur, on peut tout faire dans ces pays francophones depuis toujours domins par la France.



Les faits dabord



Le prtendu chercheur franais M. Victor Dupont arrt pour atteinte la sret de lEtat, nest quun tudiant lambda, inconnu, qui na pas de doctorat, et qui nexiste mme pas sur Google scholar, ou nimporte quel autre site de recherche et de chercheurs ayant le statut.



À ce sujet, les mdias et les diplomates franais ne racontent pas la vrit quand ils parlent de chercheurs franais, plutt que dtudiants comme tous les autres. Cest comme pour impressionner, cest comme pour polluer linformation et nuire la Tunisie.



Victor Dupont, cet inconnu de la recherche est prtendument inscrit au doctorat, du systme franais (Universit dAix en Provence et il a 27 ans. Et cest vrai quil est en dtention par la police tunisienne, depuis le 19 octobre pour atteinte la sret de lEtat.



Les mdias franais rapportent que ses travaux portent sur le parcours des rvolutionnaires de 2011, en Tunisie. On nen sait pas plus, sur ce quon met sous le vocable de rvolutionnaires et o on peut les croiser, ni comment les identifier.



Un sujet, certes pertinent, mais qui ne peut tre confi un jeune tudiant, sans encadrement, lch seul dans la nature, un peu militant un peu front-tireur. Cest comme si on sattache aux apparences dabord, et la rigueur scientifique passe aprs.



Rien de scientifique



Pour mener une recherche scientifique et pour faire des collectes de donnes de terrain en Tunisie, comme ailleurs dans le monde, il faut disposer dun certain nombre de pralables, incontournables. Je cite dans trois, dans ce cas.



1- Il faut disposer dune devis de recherche complet, rigoureux et pouvant tre mis la disposition de nimporte qui, qui sinquite de ces investigations douteuses, prtendument scientifiques. Sans devis de recherche rigoureux, on ne peut prtendre faire de la recherche scientifique.



Le dit doctorant ne dispose pas de devis de recherche rpondant aux normes. Il ne dispose pas de question de recherche prcise, encore moins des hypothses (rsultats postuls et une mthodologie qui se dfend.



2- Partout dans le monde, quand on pratique une recherche impliquant des sujets humains, des communauts vulnrables et des populations politises (un tant soi peu), on doit signer un engagement thique, et avoir les autorisations dontologiques minimales. On se doit de faire signer les rpondants, pour avoir leur consentement pralable.



Rien de de cela na t fait par ce jeune tudiant, qui pratique une recherche damateur, de charlatanisme pour ne pas dire d espionnage . Le jeune tudiant est ethniquement en contravention, au regard des codes dthiques, les plus basiques en recherche en sciences sociales.



3- Quand on mne une recherche scientifique, on doit disposer de laccompagnement scientifique requis. On ne dirige pas un tudiant distance par email, on ne parachute pas un tudiant seul dans une culture qui nest pas la sienne, sans encadrement de la part dune collgue issu des universits de cet autre pays et contexte. Il ne comprendra rien et finira par affirmer nimporte quoi, sans preuve hors de tout doute.



La recherche coloniale



Revolu le temps de ces chercheurs-missionnaires, la franaise qui, un jour chercheur, un autre espion et un troisime jour diplomate-militaire.



Pour mener bien une une recherche scientifique en Tunisie, il faut nouer un minimum de lien de collaboration avec les chercheurs tunisiens travaillant sur le sujet et sur le mme terrain de recherche. Une recherche nest pas une action solitaire, anodine quon peut ngocier avec un fonctionnaire ou un diplomate. Ce nest pas non plus, une dmarche aise la porte de tous.



Dit-on, Les travaux du jeune universitaire se faisaient en accord avec le ministre de lEnseignement suprieur de Tunisie. Les responsables de ce ministre contestent ces propos et les renient fermement.



Faire de la recherche acadmique de terrain, ses codes dontologiques que Vincent Geisser, directeur de lIremam, ne veut pas reconnatre ou appliquer dans le cas dune ex-colonie de la France.



M. Geisser est dit-on le responsable scientifique de cet tudiant, mme si cela reste vrifier. Pour cet universitaire controvers par ailleurs au sujet des aberrations et contradictions dans rsultats , la Tunisie, cest encore le bled o tout est permis. Ce chercheur joue le prdateur pour harceler les pays et dirigeants en difficult, il est capable dinsulter et juger sans preuve.



Pas pour rien, il nexiste pas sur Google scholar, il nest cit par personne. Le genre de chercheur grande gueule , sans crdibilit confirme. Larbre se juge ses fruits.



Lasymtrie en recherche



Quel tudiant tunisien peut aller en France librement et mener des recherches sans un devis de recherche tuniso-tunisien, un visa, des collaborations avec un codirecteur en France.



En France, un chercheur ne peut mme pas poser la question qui veut savoir si le rpondant dun sondage est dorigine trangre, naturaliscest la Loi franaise, il ya des questions sensibles quon ne pose pas en recherche. Cest la France et cest la recherche la franaise.



Consternation des chercheurs tunisiens



Choqus, plusieurs chercheurs tunisiens veulent comprendre pourquoi cet nime acharnement contre la Tunisie, pourquoi ces temptes intempestives?



À ce sujet lambassadrice Anne Guguen se mle les pdales, perd sa crdibilit et elle doit appeler un chat un chat.



Elle a le droit de dfendre son concitoyen , mais elle doit blmer son encadreur franais, et lamener demander pardon. Elle doit faire son mea culpa, au nom des mdias et universitaires franais qui falsifient les fais et jouent contre la crdibilit de la recherche sociale en France. Et qui sacharnent contre la Tunisie, pour des fins nbuleuses, mais qui nchappent plus personne.



Dans ce cadre, et tant qu faire, on peut poser la question lambassadrice de France n Tunisie et ses chercheurs , dinclure dans leurs programmes de recherche lassassinat par les Franais de Frahat Hached en 1952, dAhmed ben Youssef en Europe en 1960, et dune trentaines de fellagas rvolutionnaires enterrs vivant par larme franaise, dans les Montagne de Benukedahe, en 1958.



Il est temps de se mettre aux standards internationaux en recherche scientifique en sciences sociales et humaines. Il faut arrter avec cette recherche dite de terrain, o on fait nimporte quoi pour trouver rien de scientifique.



Et pour lhistoire, des centaines de chercheurs et des centaines dtudiants se sont avrs des espions, mandats pour extorquer et bidouiller des informations, pour les fins de la cause de leur mandataire. De telles informations sont instrumentalises pour mettre de la pression et du chantage. Et cela nest pas un secret.



Au final, deux questions se posent:



- une, peux-t-on juger un tudiant chercheur pour le dficit dontologique et thique de son devis de recherche?



Deux : peut-on juger ltudiant, pour un dlit commis par son directeur de thse et son universit?



À ces questions, on attend des rponses de lUniversite dAix en Provence, et pourquoi pas des ministres de l Esneignement suprieur, des deux pays concerns, savoir la France et la Tunisie.