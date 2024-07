Orange Tunisie soutient les jeunes étudiants de la génération Z à travers le Challenge PFE

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6690f2ceb2cca2.42668459_hgmokjfelqnip.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Orange Tunisie est fier d'annoncer le succs de la premire dition du Challenge PFE (Projet de Fin dEtudes), une initiative emblmatique conue pour stimuler la crativit et l'innovation parmi les jeunes tudiants de la gnration Z. Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu dOrange Tunisie soutenir et dvelopper les comptences des jeunes talents tunisiens.





Le parcours des stagiaires PFE a ainsi dbut fin 2023 avec la publication du PFE book, un recueil de projets innovants et ambitieux, diffus sur LinkedIn et auprs des universits partenaires dOrange Tunisie. Parmi les 1742 candidatures reues, 110 stagiaires ont t slectionns en fonction de leur potentiel et de leur crativit.



...









Afin de faciliter et d'optimiser l'adaptation des stagiaires slectionns, des sessions de Welcome Day ont t organises pendant toute la priode de leur intgration, leur offrant l'occasion de se familiariser avec l'environnement dOrange Tunisie. En avril 2024, les stagiaires ont suivi un bootcamp soft skills, structur autour de trois axes principaux : la communication interpersonnelle, la prparation du pitch PFE et des simulations dentretiens dembauche.





Le Challenge PFE a dbut par une phase o chaque stagiaire a eu lopportunit de mettre en pratique les comptences acquises lors du bootcamp, en tentant de convaincre plusieurs comits composs d'experts. Ces comits avaient la lourde tche de dsigner les projets les plus prometteurs et innovants, pour participer la phase finale.







Lors de la crmonie de clture, les tudiants des sept PFE finalement retenus ont pitch et dfendu leurs ides face un public compos du Directeur Gnral, des membres du COMEX, des experts et salaris dOrange Tunisie ainsi que de leurs collgues stagiaires. Cette crmonie a t l'occasion non seulement de fliciter tous les stagiaires mais aussi de dsigner les trois laurats qui se sont distingus par la qualit de leurs projets novateurs.







Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines dOrange Tunisie, a dclar : À travers cette premire dition du Challenge PFE, nous avons non seulement clbr la crativit et l'innovation de nos jeunes tudiants talentueux, mais nous avons galement raffirm notre engagement envers la nouvelle gnration Z. Nous sommes fiers de soutenir et de faonner les leaders de demain en offrant des opportunits uniques de dveloppement .



Fort du succs de cette premire dition, Orange Tunisie prvoit de renouveler cette initiative afin de continuer soutenir et accompagner les jeunes tudiants en les dotant des comptences ncessaires pour russir dans la vie professionnelle, contribuant ainsi activement au progrs social et conomique de la Tunisie.