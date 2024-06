LEONI Tunisie... Lancement de la 2ème édition « LEONI Big Event »

Communiqu de Presse - La deuxime dition LEONI Big Event sest tenue, jeudi 30 Mai 2024, Sousse en la prsence de tous les cadres du spcialiste de la fabrication de faisceaux de cbles pour automobile, LEONI Tunisie. Cest une occasion pour discuter des rsultats et des ralisations de 2023, mais aussi dvaluer les performances et danalyser les perspectives de croissance de lensemble des projets permettant la socit d'acclrer et de consolider son dveloppement.



LEONI Big Event est aussi une occasion spciale au cours de laquelle, la socit partage, avec ses employs, la reconnaissance et la gratification comme une attitude positive indispensable pour btir une bonne dynamique de travail au sein de la socit.

Prenant la parole au cours de cet vnement, Monsieur Mohamed Larbi Rouis, Directeur Gnral de LEONI Tunisie a qualifi cette dition de spciale et exceptionnelle tant l'chelle nationale qu'internationale notamment avec le changement du propritaire de la socit mre LEONI. Dsormais, Stefan Pierer est lunique propritaire aprs avoir procd une augmentation de capital dans ladite socit. Une opration qui a permis LEONI International de bnficier dune bouffe doxygne lui permettant de se restructurer et de se consolider.



Un partenaire stratgique et des projets dextension

Transfert des comptences en Tunisie

Mohamed Larbi Rouis a annonc que LEONI Tunisie sengage pour la priode prochaine dans un projet dextension des ses usines, faisant savoir que cette stratgie dexpansion a t dj discute et vote depuis la semaine dernire avec les premiers responsables de ces usines et que les travaux dbuteront pour bientt.Il a par ailleurs mis laccent sur l'efficacit, l'efficience et la performance de LEONI Tunisie. Selon lui, la Tunisie accueille trs souvent des projets pilotes lancs par la socit mre et ce, grce la qualit de la main duvre et aux qualifications solides des comptences tunisiennes.A cet gard, il a appel consolider les acquis raliss par LEONI Tunisie, prserver son nergie et consolider son positionnement pour rester efficace et concurrentielle, surtout que le nouveau propritaire de LEONI se projette dorienter une part trs importante des investissements vers lAfrique du Nord dont la Tunisie, mais aussi en Chine et en Inde.Le renforcement du centre de dveloppement de LEONI en Tunisie figure aussi parmi les projets prioritaires du groupe. Selon Monsieur Mohamed Larbi Rouis, lobjectif est datteindre 1000 cadres suprieurs contre 400 cadres actuellement et ce suite la dcision de transfrer les cadres de la socit mre en Allemagne ou encore en France la filiale tunisienne.En marge de cet vnement, le directeur gnral de LEONI Tunisie, Monsieur Mohamed Larbi Rouis a t prim par les diffrents syndicats comme reconnaissance de l'utilit sociale de ses programmes et de ses politiques engages tout au long des annes prcdentes.En parallle, plus de 30 jeunes cadres porteurs de projets innovants et forte valeur ajoute, parmi les cadres et les collaborateurs de LEONI Tunisie ont t prims en marge de cette deuxime dition LEONI Big Event . Les laurats ont gagn des I phones, des PC portables et des voyages.