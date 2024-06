Ooredoo تطلق برومو الحج 2024 : عروض استثنائية للتواصل مع العائلة والأصدقاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665d9214152380.92142885_gkhenqopijlmf.jpg width=100 align=left border=0>

بلاغ صحفي - بمناسبة موسم الحج 2024، تطلق Ooredoo عرضًا خاص وحصري"حج 2024" لتسهيل اتصال وتواصل الحجاج بأقاربهم في تونس. خلال هذه المناسبة الدينية الخاصة، تقدم Ooredoo لحرفائها تسعيرات خاصة للمكالمات نحو أرقام تونس والأرقام السعودية، بالإضافة إلى خدمة "Roaming Passeport".



ويمكّن هذا العرض الحصري الحجيج وعائلاتهم بالاتصال بأحسن الأسعار خلال كامل فترة تواجدهم في المملكة العربية السعودية.





• عروض Combo (مكالمات + إنترنت + ارساليات قصيرة):



Go 3• + 60 دقيقة (صادرة وواردة) + 10 ارساليات قصيرة صالحة لمدة 30 يومًا بسعر 100 دينار

Mo 500 • + 120 دقيقة (صادرة وواردة) + 10 ارساليات قصيرة صالحة لمدة 30 يومًا بسعر 99 دينار.

1.25 • Go + 30 دقيقة (صادرة وواردة) + 5 ارساليات قصيرة صالحة لمدة 15 يومًا بسعر 50 دينار

MO 500• + 15 دقيقة (صادرة وواردة) صالحة لمدة 7 أيام بسعر 25 دينار.



•عروض الانترنت :

2 • GO صالحة لمدة 15 يومًا بسعر 25 دينار

• GO 5 صالحة لمدة 15 يومًا بسعر 50 دينار

• GO 10 صالحة لمدة 30 يومًا بسعر 80 دينار



بالإضافة الى ذلك ستتمكن عائلات الحجيج في تونس من شحن لذويهم في الحج باستعمال خدمة Kado من خلال الضغط على *147# او من خلال تطبيق My Ooredoo.



كما ستوفر Ooredoo للحجيج التونسيين تسعيرات خاصة للمكالمات نحو تونس وأيضا للمكالمات المحلية بالمملكة العربية السعودية :



• المكالمات نحو ارقام في تونس: من 1.9 دينار تصبح 0.550 دينار.

• المكالمات نحو ارقام في المملكة العربية السعودية: من 1.6 دينار تصبح 0.550 دينار.



للاستفادة من هذه العروض المميزة، يكفي التسجيل باستعمال الرقم #147* واختيار العرض الذي يناسب احتياجاتك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع