Golf: finale du championnat de Tunisie ce weekend à la Cigale Tabarka

<img src=http://www.babnet.net/images/8/baballe.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse -

Elyes Barhoumi à la reconquête de sa couronne



Apres la finale du championnat de Tunisie des jeunes qui s’est déroulée dans une ambiance magnifique, le weekend dernier au golf El Kantaoui, les férus du sport de golf de plus en plus nombreux ces derniers temps, seront encore plus nombreux à suivre avec grand intérêt la finale du championnat de Tunisie de golf « Adultes » qui aura pour cadre le splendide de parcours de la Cigale à la magnifique ville paradisiaque de Tabarka.



...





C’est que la finale de l’actuelle saison intervient après les excellentes performances réalisées, tout d’abord par nos jeunes lors de la semaine dernière et qui en découdront sur le parcours de la Cigale avec l’espoir de faire encore mieux et tenter de gravir une autre échelle plus importante.



C’est, le cas d’ailleurs, de notre internationale juniors de l’ASG Djerba Isra Bouamor auréolée par son titre de championne de Tunisie juniors et qui aura a mettre tout en œuvre en vue de bien négocier l’édition de Tabarka et conserver son titre national acquis après haute lutte l’année dernière chez elle à Djerba.



La jeune internationale tunisienne aura pour obstacles sur le chemin du sacre son mental et son golf, avant ses principales adversaires.





Le titre national masculin promet des belles choses avec la présence de l’ex champion de Tunisie et meilleur golfeur sur la scène nationale Elyes Barhoumi, souvent absent aux finales en raison de ses engagements internationaux.

Le sociétaire de l’AGH, en plein possession de ses moyens comme le témoigne sa performance historique réalisée à l’open de la Jordanie qu’il a remporté la semaine dernière, abordera cette finale avec un seul objectif à savoir récupérer sa couronne et s’adjuger par la même son cinquième titre, tout en tentant d’améliorer son meilleur score personnel qu’ il a réalisé d ailleurs sur le même parcours un certains décembre 2022 lors du championnat arabe qu’ il a enlevé avec brio.

L’international tunisien sait très bien ce qui l’attend et quoi faire en face de ses principaux concurrents et coéquipiers, le recordman des victoires Rabeh Bedoui et le détenteur Baha Boulakmine.