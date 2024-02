OMODA a reçu une note de cinq étoiles de l'ANCAP, mettant en avant son excellente qualité en matière de sécurité.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d8fe9302eb80.78324797_lqfhmjinkpgoe.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Le 1er aot, le programme d'valuation des nouveaux vhicules de l'Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) a publi les derniers rsultats des tests de scurit. L'OMODA 5 a russi l'valuation de scurit professionnelle la plus rigoureuse et a obtenu la note maximale de cinq toiles. Cette rcompense constitue un autre tmoignage de la validit de la certification Euro NCAP cinq toiles obtenue en dcembre de l'anne dernire, indiquant que l'OMODA 5 possde dj les normes de scurit les plus leves au monde avec une certification cinq toiles.



L'OMODA 5 a obtenu une note de 87 % pour la protection des occupants adultes, 88 % pour la protection des occupants enfants, 68 % pour la protection des usagers vulnrables de la route, et 83 % pour l'assistance la scurit.





La note de scurit cinq toiles de l'ANCAP confirme l'engagement de l'OMODA 5 envers l'excellence en matire de scurit automobile, garantissant une protection maximale pour ses clients et les autres usagers de la route. L'ANCAP, rput pour ses valuations rigoureuses et indpendantes de la scurit des vhicules, a effectu des valuations pour dterminer les performances de scurit de l'OMODA 5.



L'OMODA 5, un SUV de style crois, a rpondu aux principales demandes des consommateurs mondiaux ds les tapes de la R&D et du design. Il a non seulement ralis d'importants progrs dans la structure de la carrosserie, la configuration de la scurit, et d'autres aspects, mais a galement effectu des vrifications de dveloppement adaptatif dans diffrents environnements et conditions routires travers le monde.



L'OMODA 5 adopte une structure principale en acier haute rsistance, reprsentant 78 % de sa composition, capable de rsister des pressions allant jusqu' 1800 MPa. Grce ces matriaux ultra-rsistants, la carrosserie de la cage a t conue et fabrique pour maintenir sa structure globale sans dformation en cas d'accident. En ce qui concerne la cabine, l'OMODA 5 est quip de nombreux airbags, dont ceux des siges conducteur et passager, des airbags latraux, des rideaux latraux et d'un airbag central, offrant une protection intgrale en cas de collision pour les occupants.



La technologie intelligente de pointe de l'OMODA 5 reprsente le dernier progrs continu, offrant l'exprience ultime en matire de scurit routire. Plus prcisment, l'OMODA 5 est quip d'un systme avanc d'assistance la conduite intelligente, comprenant le systme ADAS, tel que le rgulateur de vitesse adaptatif ACC, afin de protger les conducteurs et les passagers.



L'OMODA 5 a brillamment russi le test de collision de scurit de l'ANCAP avec une valuation de cinq toiles, interprtant pleinement le concept de produit "intgrant la scurit dans ses produits". À ce jour, l'OMODA 5 a t lanc dans 12 marchs travers le monde, cumulant des ventes l'exportation de 70 821 units au cours du premier semestre de cette anne, se classant troisime dans les ventes de modles d'exportation en Chine en juin. Avec la certification continue de la qualit de l'OMODA 5 l'chelle mondiale et l'amlioration constante des ventes mondiales, il gagnera une confiance plus profonde des utilisateurs lors de son expansion l'international l'avenir.