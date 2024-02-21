الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكد تدهور الوضع الصحي لأغلب المساجين السياسيين بعد دخولهم في اضراب جوع منذ 10 أيام‎

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افادت الاربعاء 21 فيفري، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأن وفدا منها تحول الي سجن المرناقية مرفوقا بطبيبة لزيارة عدد من المساجين السياسيين بعد دخولهم في اضراب جوع منذ 10 أيام.



واشارت الرابطة في بيان لها، ان الوفد قام بمقابلة الموقوفين على انفراد، وأكدت تدهور الوضع الصحّي لأغلبهم سيّما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.





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وجاء في البيان ان الوفد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة.

