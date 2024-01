Xiaomi présente sa toute nouvelle gamme Redmi Note 13

Communiqu de Presse - Xiaomi a prsent aujourd'hui la srie Redmi Note 13 lors d'un vnement de lancement Tunis.Cette nouvelle srie passionnante comprend trois appareils qui amliorent encore plus la populaire gamme Redmi Note : Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13.



Grce aux importantes amliorations apportes au systme photo, au design, l'cran et au processeur, la srie Redmi Note 13 continue de combler le foss entre les smartphones de milieu de gamme et les smartphones phares, en offrant une durabilit exceptionnelle, une exprience fantastique et une capacit d'imagerie impressionnante, le tout des prix raisonnables.





...





Rendez chaque photo emblmatique grce au systme d'appareil photo amlior du Redmi Note 13 Sries



Conue pour rpondre divers besoins en matire de photographie, la srie Redmi Note 13 est dote d'un systme d'appareil photo polyvalent et amlior. Les modles pro, Redmi Note 13 Pro + 5G et Redmi Note 13 Pro, sont tous dots d'un appareil photo ultra-haute rsolution de 200 Mpx avec stabilisation optique de l'image (OIS) pour capturer des photos avec un niveau de dtail sans prcdent et offrir aux utilisateurs une exprience photographique de premier plan.

De plus, le zoom 2x/4x sans perte permet de raliser des gros plans dtaills distance et offre la possibilit de faire la mise au point sur des individus dans une foule ou de zoomer sur l'action.

Ces systmes de camra avancs sont soutenus par un grand capteur de 1/1,4" et un traitement d'image amlior, garantissant une qualit d'image stupfiante, mme dans des conditions complexes et de faible luminosit. La combinaison de ce capteur, d'une trs grande ouverture f/1,65 et des pixels Tetra2 (technologie avance de regroupement des pixels) permet d'obtenir des images claires et lumineuses, mme dans des conditions de faible clairage, tandis que l'objectif 7P avec dpt de couches atomiques (ALD) rduit les reflets et les images fantmes.

Entre-temps, le modle de base le Redmi Note 13, est quip d'un appareil photo principal de 108 mgapixels avec un zoom 3x sans perte pour fournir des images incroyables avec des dtails plus fins. Le smartphone est galement livr avec une large slection de filtres filmCamera pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs photos.

Avec une triple camra comprenant une camra principale de 200MP ou 108MP, une camra ultra-large de 8MP et une camra macro de 2MP, et une camra selfie de 16MP, tous ces appareils sont pris en charge par le moteur d'imagerie de Xiaomi.

Dans l'ensemble, chaque appareil offre une photographie computationnelle de nouvelle gnration et un traitement d'image puissant, ce qui fait de la srie Redmi Note 13 une excellente option pour capturer des images emblmatiques chaque fois que l'occasion se prsente.





Superbe clart, cran AMOLED et taux de rafrachissement jusqu' 120 Hz



La srie Redmi Note 13 se caractrise par un design tendance et lgant avec des bords ultra-fins pour un aspect et une sensation haut de gamme, et par un cran de haute qualit pour une exprience utilisateur amliore et une visualisation immersive.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G offre une vision cristalline grce un cran AMOLED de 1,5K et une luminosit maximale de 1800 nits. Le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 sont dots d'un cran AMOLED FHD+ d'une grande clart.

Chaque appareil de la srie Redmi Note 13 garantit un dfilement fluide et sans dcalage grce au taux de rafrachissement AdaptiveSync de 120 Hz, ce qui rend toutes les expriences visuelles plus fluides, plus claires et plus agrables.

Pour plus d'assurance lors d'un visionnage prolong, les appareils de la srie Redmi Note 13 sont certifis TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free et Circadian Friendly, et comprennent diverses fonctions de protection des yeux, telles que le mode lecture. Parmi les autres amliorations, citons l'ajout, pour la premire fois dans la srie, d'un capteur1 d'empreintes digitales pratique intgr l'cran.





Une durabilit exceptionnelle pour vous rassurer



Grce aux amliorations apportes l'ingnierie et la conception, la srie Redmi Note 13 offre une durabilit et une robustesse qui rassurent dans les conditions difficiles. Cela commence par l'cran, qui intgre le Corning Gorilla Glass Victus au Redmi Note 13 Pro+ 5G - une autre premire dans la srie - pour une rsistance accrue aux chutes accidentelles et aux rayures. L'cran a galement t optimis sur l'ensemble de la srie pour garantir une ractivit et une prcision au toucher, mme sous la pluie.

Grce sa structure amliore et sa certification2 IP68 de rsistance la poussire et l'eau, le Redmi Note 13 Pro+ 5G conforte sa position de modle phare de la srie, tandis que les autres modles ont tous t amliors pour offrir une rsistance la poussire et aux claboussures de niveau IP543.



Des performances accrues pour des moments inoubliables grce des processeurs avancs



La srie Redmi Note 13, trs performante, est quipe de processeurs parmi les plus puissants du march et de batteries longue dure, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leurs appareils toute la journe. Tous les modles sont livrs avec un chargeur4 pour plus de commodit.

Pour des performances exceptionnelles, un processus 4nm a t introduit pour la premire fois dans les smartphones Redmi Note. Le leader de la srie, le Redmi Note 13 Pro+ 5G, est quip d'un chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, d'une norme batterie de 5 000 mAh5 pour faire face toutes les journes charges et offre la technologie HyperCharge 120 W, leader du march, qui permet de recharger votre Redmi Note 100 % en seulement 19 minutes6.

Les modles de base sont dots de performances impressionnantes, avec une batterie longue dure de 5 000 mAh5 et des puces puissantes.

Avec des mises jour et des amliorations sur tous les plans, la srie Redmi Note 13 propulse la gamme bien-aime des Redmi Note vers de nouveaux sommets afin de permettre aux utilisateurs de smartphones du monde entier de profiter de fonctions phares des prix abordables.



Prix et disponibilit17



Redmi Note 13 Pro+ 5G est disponible en Midnight Black, Moonlight White, et Aurora Purple, avec deux variantes de stockage, partir de 1,699.00 DT.



Redmi Note 13 Pro est disponible en Midnight Black, Lavender Purple, et Forest Green, avec deux variantes de stockage, partir de 1,149.00 DT.



Redmi Note 13 est disponible en Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, and Ocean Sunset,18 avec trois variantes de stockage, partir de 749.00 DT.