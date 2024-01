OMODA entre dans près de 20 marchés dans le monde et lance son nouveau modèle énergétique principal vers un avenir plus vert

Communiqu de Presse - Actuellement, le monde entier sengagent activement dans la promotion de la protection de lenvironnement et du dveloppement durable. Dans le secteur automobile, les pays intensifient leur soutien politique aux vhicules nergie nouvelle (NEV). Les grandes entreprises automobiles ont considrablement augment leurs investissements dans la recherche et le dvelopement de la transformation lectrique des vhicules et ont vigoureusement encourag lindustrie des vhicules nergie nouvelle prosprer.



En tant quune marque de voiture mergente, OMODA a progressivement pntr dans prs de 20 marchs mondiaux. Axe sur un avenir de dveloppement durable et vert, OMODA se positionne comme un pionnier en disposant la course nergie nouvelle. Son premier modle entirement lectrique, l'OMODA E5, a accueilli sa premire apparition au Salon de l'auto de Shanghai en avril de cette anne et a attir de nombreux consommateurs pour visiter;En octobre, lors de la confrence internationale de co-cration de l'cosystme dutilisateurs internatiaux dOMODA 2023, l'OMODA E5 a rsist plusieurs tours d'essais et de conduite par des utilisateurs et des mdias du monde entier et a gagn une large reconnaissance pour la qualit exceptionnelle de son produit.

Aujourd'hui, ce nouveau modle nergie nouvelle qui est largement prfr par les utilisateurs, est devenue le produit principal pour ouvrir le march europen. De plus en plus d'utilisateurs pourront exprimenter les performances exceptionnelles de l'OMODA E5.



Le march europen des voitures nergie nouvelle est vaste et recle un norme potentiel de croissance.

LEurope est un pionnier dans la rduction des missions de carbone, en accordant une importance particulire la rduction des missions de carbone dans le secteur des transports en particulier, ce qui correspond parfaitement au concept de dveloppement durable de lOMODA.

Selon une tude de la Banque europenne d'investissement (BEI), prs de la moiti des personnes interroges dans l'UE ont indiqu une prfrence pour les vhicules purement lectriques lors de l'achat d'une voiture. De 2018 2022, le taux de croissance annuel des ventes de voitures nergie nouvelle en Europe tait de 58 % et se classait au deuxime rang mondial.

Avec la prfration des utilisateurs europens pour llectrification et la conduite intelligente, OMODA capture prcisment cette nouvelle tendance de la mobilit verte lavenir et rpond activement aux diffrentes politiques des pays europens. Elle ajoute une nouvelle technologie nergtique sur la capacit intelligente et lance le modle OMODA E5 tout nouveau pour mener un nouveau paradigme de la mobilit verte en Europe avec un nouveau style et concept.



OMODA E5 fait ses efforts vers lEurope avec un lancement fort la mobilit verte et intelligente



OMODA, toujours engag envers des principes fondamentaux verts et srs et quip de nouvelles technologies nergtiques avances, est dsormais devenu un prcurseur de la mobilit future. Sa technologie trilectrique, caractrise par une faible consommation d'nergie et une endurance leve, rduit considrablement la consommation d'nergie du vhicule. L'OMODA E5, avec sa consommation d'nergie ultra-faible de seulement 15,5 kWh/100 km et une autonomie impressionnante de 430 km, permet aux conducteurs de voyager sans entrave et sans recharge frquente. De plus, la technologie de charge rapide de l'OMODA E5 peut charger la batterie de 20 % 80 % en seulement 30 minutes, offrant ainsi une exprience de voyage pratique et respectueuse de l'environnement. L'autonomie de 430 km offre galement aux utilisateurs un nouveau style de vie nergtique plus riche et sans limites.

Il est rapport que du quatrime trimestre de cette anne la premire moitie de l'anne prochaine, l'OMODA E5 sera successivement lanc dans diverses rgions europennes, dont l'Espagne. OMODA a dj enregistr des filiales dans certains pays europens, ce qui indique que l'OMODA E5 renforcera sa position en Europe et conduisera les utilisateurs europens vers un avenir plus respectueux de l'environnement et sans missions. À lavenir, OMODA sassociera aux utilisateurs du monde entier pour crer un nouveau modle de voyage vert et respectueux de lenvironnement pour ouvrir la voie une nouvelle re de mobilit verte.





À propos dOMODA

Grce une vision approfondie et une rflexion sur les tendances vers la jeunesse, l'individualit et la mondialisation, OMODA se consacre accueillir des consommateurs mondiaux pionniers et crer une marque vers l'avenir pour la nouvelle gnration pleine d'entrain et d'attitude.

OMODA peroit profondment la vie de la jeune gnration mondiale contemporaine en incarnant une identit CROSS qui brise les frontires pour s'engager dans un dialogue complet avec la gnration mergente. En brisant l'ordre du monde rel, OMODA apporte ses sieges la mode avec un design avant-gardiste et une technologie futuriste aux jeunes utilisateurs de la gnration Z.

Dans le nom OMODA , le O reprsente la surprise et la vitalit, et c'est aussi le symbole de l'lment essentiel de la vie, l'oxygne. MODA est driv de Modern , ce qui implique les tendances de la mode et reprsente une nouvelle gnration mondiale de modes de vie durables, une incarnation de la verdure cologique et du style avant-gardiste.

Avec une pense mondiale sur la marque , OMODA a cr de manire innovante le concept d'cosystme O-universe . Cest une mthode de communication unique entre la marque et les utilisateurs, et un symbole social exclusif pour OMODA. Lobjectif est dtablir des liens plus chaleureux avec les utilisateurs du monde entier, dadopter une culture plus diversifie et de co-crer un style de vie dsirable et tendance avec les utilisateurs.