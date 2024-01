OMODA pilote une initiative mondiale de mobilité verte avec le marché de l'Asie du Sud-Est comme hub

Communiqu de Presse - Au cours de ces dernires annes, les rgions de lAsie du Sud-Est, avec leurs avantages conomiques, politiques et environnementaux uniques, ont fait le march des vhicules nergie nouvelle montrer une vitalit sans prcdent. Les perspectives de dveloppement larges ont attir l'attention des marques automobiles mondiales.



Tengku Zafrul Abdul Aziz, ministre du Commerce international et de l'Industrie de Malaisie, a tenu une runion avec les hauts dirigeants d'OMODA lors de leur visite en dcembre 2023. Il soutient fermement la stratgie de dveloppement d'OMODA et son orientation vers un nouveau dploiement nergtique en Malaisie. Plus tt, en fin novembre, OMODA avait conclu un contrat stratgique avec le ministre de l'Industrie indonsien. Par la suite, Airlangga Hartarto, ministre indonsien de coordination des Affaires conomiques, a assist la crmonie de lancement du premier OMODA E5.

Cela signifie que le dveloppement dOMODA 5 en Asie du Sud-Est sera progressivement mis sur une voie rapide avec le soutien fort de plusieurs hauts responsables de l'Asie du Sud-Est.



Les hauts responsables indonsiens soutiennent vigoureusement le dveloppement de l'industrie des vhicules lectriques et OMODA rpond positivement cela et apporte une contribution substantielle

En ce moment, les conomies dnergie et la rduction des missions sont devenues un sujet cl en Indonsie et le gouvernement indonsien a acclr les mesures concernes. Le 2 dcembre, le ministre indonsieien de coordination conomique Airlangga Hartarto, le vice-gouverneur de la province d'Anhui en Chine Shan Xiangqian, ,le prsident de la socit mre d'OMODAYin Tongyue et le prsident de Chery International Zhang Guibing taient prsents au lancement du premier OMODA E5. Ce nouveau modle nergie nouvelle qui est trs attendu, avec une srie de soutiens politiques de la part des gouvernements de la rgion, va certainement tablir une prsence solide, va prosprer et connatre du succs dans les pays dAsie du Sud-Est.

Lors du discours de M. Airlangga, il a montr sa flicitation envers le dvoilement de l'OMODA E5. Il a dclar, Nous attendons avec impatience que le nouveau vhicule nergie nouvelle d'OMODA sois arrang plus prcisment en Indonsie et nous coyons quil jouera un rle positif dans la transformation de llectrification de lindustrie automobile indonsienne et aussi dans la protection de lenvironnement cologique. Avec une vaste exprience dans la production et lexportation de vhicules, nous esprons galement que OMODA fera de lIndonsie une base de production et dexportation de vhicules lectriques.

Airlangga Hartarto, 17e ministre coordonnateur indonsien des Affaires conomiques et prsident du parti Golkar, est un leader important dans les secteurs de financier et dindustriel indonsiens. En 2019, lors du remaniement ministriel de l'administration du prsident Joko Widodo, M. Airlangga a t nomm ministre coordonnateur des affaires conomiques en Indonsie, poste auparavant connu sous le nom de ministre coordonnateur de l'conomie, des finances et de l'industrie. Il est principalement responsable de la coordination et de la synchronisation envers la formulation et la mise en uvre des stratgies politiques lies l'conomie, de la recherche et le dveloppement industriels, et de la gestion des actifs appartenant l'État, et autres tches importantes.

Avant, la socit mre d'OMODA a sign une lettre d'intention sur l'investissement et la localisation de produits avec le ministre de l'Industrie indonsien. OMODA ralisera plus prcisment la production de vhicules nergie nouvelle, la base dexportation en Indonsie et lintroduction progressive de nouvelles installations priphriques de soutien pour les vhicules nergie nouvelle afin de soutenir le processus de la carrire environnementale de lIntonsie.



Le gouvernement malaisien acclre les progrs en matire de dveloppement vert et l'OMODA prend des mesures pratiques pour soutenir les objectifs politiques locaux



Ces dernires annes, afin de mettre pleinement en pratique la politique globle de protection de lenvironnement verte, tous les pays dAsie du Sud-Est ont pris une srie de mesures en matire de protection de lenvironnement verte. En tant quun des grands pays dans le domaine automobile, tt le gouvernement malaisien a dfini une orientation stratgique claire envers la mobilit verte pour encourager activement les grands entreprises automobiles mondiaux acclrer le processus d'lectrification en Malaysie.

En novembre, Tengku Zafrul Abdul Aziz, ministre du Commerce international et de l'Industrie de Malaysie (MITI Malaysie), ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux tels que les membres du Parlement malaisien, ont eu des discussions avec le prsident du groupe d'OMODA Yin Tongyue et le prsident de la socit Internationale Zhang Guibing. M. Tengku a exprim son soutien la stratgie de dveloppement d'OMODA et ses efforts pour faire progresser de nouvelles initiatives nergtiques en Malaisie. Aprs la runion, l'OMODA E5, un modle exemplaire de vhicules nergie nouvelle, a t offert au Commerce international et de l'Industrie de Malaysie, ce qui symbolise une avance cruciale dans le dveloppement futur des nergies nouvelles par OMODA en Malaysie.

Avec le soutien enthousiaste des personnalits influentes telles que M. Airlangga Hartarto, M. Tengku Zafrul Abdul Aziz et des membres du Parlement de Malaysie, OMODA s'implante progressivement en Asie du Sud-Est en renforant ainsi les bases d'une croissance haute qualit de sa marque. Lors du dploiement du nouveau modle, des nouveaux services et des nouveaux produits, OMODA devrait librer un potentiel de march plus important dans la rgion de l'Asie du Sud-Est afin doffrir ainsi des options de voyage amliores et diversifies aux consommateurs.



En rpondant positivement la tendance mondiale du dveloppement vert, OMODA E5 tend sa prsence sur le march mondial



Depuis sa naissance, OMODA, avec le concept envers sa marque N global , sous la stimulation de la stratgie de transformation industrielle et de lamlioration acclres de lindustrie automobile mondiale, du mis en oeuvre llectrification et de la vague de changement intelligente, OMODA continue de lancer OMODA E5 dans le monde entier pour mieux dvelopper la carrire de la protection de lenvironnement mondiale

Crer un avenir durable avec des technologies intelligentes, est l'engagement de l'OMODA envers le monde. Et l'OMODA E5 comme le premier tir, la marque acclre vigoureusement sa prsence mondiale sur le march des nouvelles nergies. Conformment la feuille de route, l'OMODA E5 sera dploy successivement dans l'Union europenne, l'Amrique centrale et du Sud et l'Asie du Sud-Est et dautres rgions au premier semestre de l'anne prochaine afin dassister tous les pays acclrer la transition verte et faible teneur en carbonne.

À l'avenir, OMODA acclrera le processus de sa mise en page du produit et rpondra aux nouvelles demandes des consommateurs avec une gamme de modles de vhicules cologiques et polyvalents. Il continuera polir la couleur de son fond de la marque haute qualit et crera ensemble avec les utilisateuts un nouveau modle dans le domaine de la mobilit cologique verte en apportant une contribution substantielle au dveloppement durable du monde.



À propos dOMODA

Grce une vision approfondie et une rflexion sur les tendances vers la jeunesse, l'individualit et la mondialisation, OMODA se consacre accueillir des consommateurs mondiaux pionniers et crer une marque vers l'avenir pour la nouvelle gnration pleine d'entrain et d'attitude.

OMODA peroit profondment la vie de la jeune gnration mondiale contemporaine en incarnant une identit CROSS qui brise les frontires pour s'engager dans un dialogue complet avec la gnration mergente. En brisant l'ordre du monde rel, OMODA apporte ses sieges la mode avec un design avant-gardiste et une technologie futuriste aux jeunes utilisateurs de la gnration Z.

Dans le nom OMODA , le O reprsente la surprise et la vitalit, et c'est aussi le symbole de l'lment essentiel de la vie, l'oxygne. MODA est driv de Modern , ce qui implique les tendances de la mode et reprsente une nouvelle gnration mondiale de modes de vie durables, une incarnation de la verdure cologique et du style avant-gardiste.

Avec une pense mondiale sur la marque , OMODA a cr de manire innovante le concept d'cosystme O-universe . Cest une mthode de communication unique entre la marque et les utilisateurs, et un symbole social exclusif pour OMODA. Lobjectif est dtablir des liens plus chaleureux avec les utilisateurs du monde entier, dadopter une culture plus diversifie et de co-crer un style de vie dsirable et tendance avec les utilisateurs.