Samsung annonce l'ouverture des précommandes pour la série Galaxy S24 en Tunisie

Tunis 22 janvier 2024 Samsung Electronics Tunisie a annonc que la nouvelle srie Galaxy S24 - Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 - est dsormais disponible en prcommande pour les clients jusqu'au 11 fvrier 2024. La srie Galaxy S24 inaugure une re transformative pour les appareils mobiles, avec une IA amliorant chaque aspect de l'exprience utilisateur. De la communication fluide grce aux traductions intelligentes de textes et d'appels la Galaxy ProVisual Engine qui largit les possibilits cratives jusqu' tablir une nouvelle rfrence pour la recherche mobile, la srie Galaxy S24, alimente par Galaxy AI, offre l'exprience intelligente haut de gamme que seul Galaxy pourrait crer.





Dans ce contexte, la Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics Tunisie, Mariam Benlakhal, a dclar : "La nouvelle srie Galaxy S24 reprsente une avance majeure dans le domaine des communications mondiales et des innovations en matire de tlphonie mobile. En mettant l'accent sur l'intelligence artificielle Galaxy AI, nous sommes enthousiastes l'ide de lancer la srie Galaxy S24 en Tunisie, offrant aux amateurs de Galaxy la possibilit d'explorer d'innombrables opportunits uniques offertes par l'intelligence artificielle. Nos offres exclusives de prcommande garantissent un accs facile ces appareils, offrant une valeur exceptionnelle ceux qui cherchent vivre une exprience nouvelle et diffrente."Pour clbrer cette tape, Samsung Electronics a annonc des offres spciales sur : www.galaxypreorder.tn Les clients qui prcommandent la nouvelle srie Galaxy S24 bnficieront dune tablette Galaxy Tab A9 et une carte gold pour une rparation gratuite de l'cran valable une anne.Le Galaxy S24 Ultra introduit un cadre en titane durable, une premire pour les tlphones Galaxy, assurant une longvit accrue. Sa conception plus fine garantit une prise en main plus confortable pour une utilisation en dplacement. Le Galaxy S24+ et le S24 prsentent un design One-mass lgant, fusionnant la coque arrire et le cadre latral pour un look plus lgant. Refltant les teintes des minraux de la Terre, la srie Galaxy S24 offre une palette de couleurs sophistiques. Le Galaxy S24 Ultra est disponible en Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow, tandis que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 sont proposs en Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet et Amber Yellow. Chaque modle dispose galement d'options de couleurs exclusives.Pour en savoir plus sur la srie Galaxy S24, visitez : https://www.samsung.com/n_africa/ ou https://samsungmobilepress.com/