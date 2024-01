LEONI Tunisie annonce une augmentation salariale exceptionnelle de 8,5%

Communiqu de Presse - Dans le cadre du renforcement de sa politique sociale, LEONI Tunisie, spcialis dans la fabrication de faisceaux de cbles pour automobile a sign, vendredi 19 janvier 2024, dans ses locaux Messadine Sousse, un accord daugmentation des salaires de 8,5%, en hausse de 1,75% par rapport laugmentation salariale dcide au profit des travailleurs des secteurs soumis des conventions paritaires sectorielles conclues, en 2022, entre lUGTT et lUTICA. Ledit accord, stipule une augmentation de 6,75%, applicable au salaire de base de lanne 2023 compter du 1er janvier 2024.

La convention a t paraphe par Mohamed Larbi Rouis, directeur gnral de LEONI Tunisie et Nourredine Taboubi, secrtaire gnral de lUGTT, en prsence des cadres de la socit et des responsables syndicaux rgionaux.

Cette augmentation dnote lintrt de LEONI Tunisie maintenir un bon climat social et du bien tre en entreprise.

En marge de cette signature, le directeur gnral de LEONI Tunisie na pas manqu de raffirmer les bonnes relations entretenues avec les partenaires sociaux qui rsultent des relations de travail et du management au quotidien. Aujourdhui, nos relations sont excellentes avec nos partenaires sociaux parce que nous avons su grer les relations de fonctionnement et les enjeux du dialogue. Cette relation stratgique de coopration et de collaboration avec nos partenaires sociaux a fait merger un climat social sain et favorable ayant jou un effet essentiel dans l'engagement de nos salaris. Cette situation a galement permis LEONI Tunisie de jouer un rle important dans le dveloppement de ses activits tout en affirmant les performances globales et la continuit de ses activits dans un environnement en perptuel volution , a-t-il soulign.



Mohamed Larbi Rouis a tenu par ailleurs prciser que malgr les difficults et les perturbations qui sont, en grande partie, lies la conjoncture internationale, LEONI Tunisie continue de jouer pleinement son rle social et dassumer ses responsabilits envers les salaris, longtemps considrs comme un vecteur de dveloppement et de croissance.

Par rapport aux difficults dont fait face LEONI en Tunisie, Larbi Rouis a voqu la baisse de la demande et laugmentation de la charge dcaisse par la socit au titre du chmage technique. A cela sajoutent les difficults rencontres par LEONI Menzel Hayet, lies principalement la non ramnagement de la zone industrielle (routes, stations d'puration et dassainissementetc).

Malgr ces difficults, LEONI Tunisie na jamais baiss les bras. En 2023, la socit a annonc un ensemble davantages au bnfice de ses employs, dont la hausse, partir du 1er janvier 2024, du plafond des dpenses totales de sant, la mise en place dun capital dcs et la titularisation de 1633 salaris au titre de lanne 2023, un record jamais atteint depuis la cration de la socit en 1977.

LEONI Tunisie na cess depuis son implantation en Tunisie de respecter les accords conclus avec la partie syndicale. En 2023, la socit a annonc une augmentation salariale de 6,75% contre 6,5% en 2022, 8% en 2021 et 7% en 2020.

Par rapport cette nouvelle augmentation salariale qui entrera en application partir du 1er janvier 2024, elle a t porte de 6,75 8,5%, en rponse la dgradation du pouvoir dachat des mnages et lengagement de LEONI Tunisie appuyer ses salaris durant cette conjoncture nationale difficile et crer un climat social sain.