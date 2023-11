OMODA Adopte Un Nouveau Concept de Design, Intégrant Profondément le Surréalisme et les Arts

Communiqu de Presse - OMODA, le premier modle SUV de Chery Automobile destin au march mondial, est galement le premier nouveau modle dvelopp sous le nouveau concept de design Art in Motion .





Art in Motion est un concept de design qui explore plus d'expansion et d'quilibre entre le mouvement et l'immobilit, offrant aux jeunes un espace de voyage plus libre et la mode, indpendant du monde rel. L'inspiration de conception de Lumire et Ombre pour OMODA est ainsi gnre: l'ombre et la lumire prsentent une beaut dynamique distincte tout moment, illustrant des possibilits infinies entre l'alternance parfaite de la lumire et de l'ombre. Il rpond miexu aux prfrences de la jeune gnration de la nouvelle re travers le monde, et joue ensemble avec les utilisteurs mondiaux.



Le point remarquable de l'art en mouvement d'OMODA dans le processus de conception est incarn dans la conception de la grille brillante intgre : la grille matricielle gomtrique taille en diamant s'tend du milieu aux deux cts, crant un univers parallle o les rves sont troitement lis la ralit grce l'entremlement parfait de la lumire et de l'ombre. Le concept d'univers parallle prsente de nombreuses similitudes avec les conditions de vie de la jeune gnration dans la nouvelle re: ils recherchent la libert et l'indpendance dans les jeux sociaux, partagent le bonheur de l'ACGN dans diffrents mondes et utilisent la technologie VR pour crer leurs propres mondes virtuels. Tout comme l'univers parallle , ils profitent d'un voyage onirique tout en dcouvrant les magnifiques paysages en cours de route. L'objectif de l'art en mouvement est de devenir le langage de conception qui s'adresse le mieux aux jeunes de la nouvelle re, menant une tendance surraliste dans le design automobile international.En termes de modlisation corporelle, chaque dtail de conception dans Art in Motion reflte des lments la mode. Avec le nombre d'or de Pythagore, le concepteur a rendu le rapport hauteur-largeur d'OMODA prcis 0,8677. La lumire brille du dme la face avant, montrant une beaut de la mode d'un grand impact visuel. La lumire et l'ombre fluides, comme une gravure d'artiste, soulignent la ligne de taille nette et crent des lignes flexibles avec un fort sentiment de force et de mouvement. Les lignes fluides se poursuivent sans interruption et se terminent la queue dans le changement de la lumire et de l'ombre, dessinant une forme fastback parfaite, offrant tout le corps des lignes lgantes et la mode et rayonnant suffisamment d'lan pour dcoller. Lorsque OMODA court dans la mtropole dans la lumire et l'ombre, le mouvement des roues pales bicolores de 18 pouces met en vidence les caractristiques de la mode.En ce qui concerne l'avant du vhicule avec le design de l'art en mouvement , la maille de rseau matricielle change avec la lumire et l'ombre, et scintille comme des toiles. Équipes de la vision combine sci-fi des phares tranchants dynamiques LED, les lumires blouissantes mettent en valeur la nature des jeunes de repousser les limites et de poursuivre la libert.Au cur de l'Art en mouvement se trouve la queue de sport double couche - la lumire brille sur la queue dans le mariage parfait de la lumire et de l'ombre, rendant le vhicule plus stable et plus lger lors de la conduite. En mme temps, grce aux feux arrire LED traversants en forme X, aux clignotants eau courante, un grand nombre d'ensembles d'clairage verticaux pour la dcoration intrieure et au toit flottant, OMODA affiche une forte beaut artistique et une mode sportive, et est plus accrocheur.Lorsque la lumire et l'ombre se rencontrent dans la cabine, une atmosphre distincte est cre. La technologie et la fantaisie sont les thmes de l'espace de la cabine: la correspondance bicolore des siges sport, associe l'clairage ambiant rythmique 64 couleurs , prsente un intrieur attrayant et fantastique. L'cran duplex de 10,25 pouces caractris d'une liaison, d'une infinit et d'une super dfinition apporte une vision ultra-claire. L'objectif visuel de la fantaisie est la "poigne de cartographie lectronique des cristaux" du sige conducteur. Les lumires se rencontrent ici, entoures d'ombres, menant ainsi la tendance de mode.Avec la naissance du nouveau langage de conception Art en mouvement , OMODA est un excellent article de mode pour mettre en valeur la personnalit des jeunes consommateurs mondiaux de la nouvelle re. De plus, grce sa force technologique de voyage de classe mondiale, OMODA a cr un univers parallle pour les nouveaux consommateurs du monde entier afin de leur offrir l'exprience de voyage parfaite.