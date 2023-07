La compagnie aérienne “FLY OYA International ” inaugure sa ligne Tunis-Tripoli

Communiqué de Presse -

La compagnie aérienne Libyenne FLY OYA International , représentée en Tunisie par la société STARS, a effectué aujourd'hui lundi 17 Juillet 2023 son premier vol au départ de Tunis vers l'aéroport de Mitiga à Tripoli.









...



L'ouverture de la ligne Mitiga - Tunis - Mitiga par la compagnie FLY OYA International répond aux besoins de déplacement des familles et des professionnels ainsi qu'au renforcement des synergies entre les deux pays frères !







FLY OYA International reliera en quotidien l'aéroport Mitiga à Tripoli avec un départ prévu de l’aéroport de Tunis-Carthage à 08h55 et verra sa fréquence de vols et ses dessertes s'étoffer !



Pour plus d'information visiter son site web : www.oya.aero