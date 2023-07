STA Chery Transporteur Officiel du Miss Tuning Tunisie 2023

Communiqué de Presse -

La fusion entre la beauté des modèles Miss Tuning Tunisie et l’expertise de Chery dans l’industrie automobile promet d’offrir une expérience unique et mémorable pour tous les participants et les spectateurs.La marque automobile Chery reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation, est désormais le transporteur officiel de Miss Tuning Tunisie 2023.En se positionnant aux côtés des magnifiques modèles, Chery souhaite renforcer sa notoriété et présenter ses valeurs de design innovant, de performances exceptionnelles et de qualité supérieure.Les finalistes du Miss Tuning Tunisie 2023 représentent l’élite des modèles féminins de l’industrie automobile et sont les ambassadrices idéales pour les SUV Chery. Elles auront ainsi l’opportunité de promouvoir les modèles de la marque lors d’événements, de salons automobiles et de séances photo.Grâce à ce partenariat remarquable entre l’automobile et la beauté, Chery continue de consolider sa réputation en tant que marque visionnaire et esthétiquement séduisante.