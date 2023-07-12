ربع نهائي ويمبلدون: أنس جابر تواجه اليوم الكازاخية إيلينا ريباكينا

تخوض البطلة أنس جابر المصنفة السادسة عالميا اليوم الأربعاء ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بداية من الساعة 12:30 بتوقيت تونس ضد الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة الثالثة عالميا والتي سبق لها أن فازت على أنس في نهائي النسخة الماضية من هذه الدورة.

أوّل مواجهة جمعتهما كانت سنة 2019 في بطولة ووهان الصينية وفازت بها إلينا ريباكينا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة اللقاء الثاني جمعهما في بطولة دبي المفتوحة 2021 و فازت به أنس جابر بمجموعتين لمجموعة واحدة.



أما المواجهة الثالثة كانت في بطولة شيكاغو، وفازت بها أنس بعد انسحاب ريباكينا في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.



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