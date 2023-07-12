ربع نهائي ويمبلدون: أنس جابر تواجه اليوم الكازاخية إيلينا ريباكينا

تخوض البطلة أنس جابر المصنفة السادسة عالميا اليوم الأربعاء ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بداية من الساعة 12:30 بتوقيت تونس ضد الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة الثالثة عالميا والتي سبق لها أن فازت على أنس في نهائي النسخة الماضية من هذه الدورة.
أوّل مواجهة جمعتهما كانت سنة 2019 في بطولة ووهان الصينية وفازت بها إلينا ريباكينا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة اللقاء الثاني جمعهما في بطولة دبي المفتوحة 2021 و فازت به أنس جابر بمجموعتين لمجموعة واحدة.
أما المواجهة الثالثة كانت في بطولة شيكاغو، وفازت بها أنس بعد انسحاب ريباكينا في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.
أوّل مواجهة جمعتهما كانت سنة 2019 في بطولة ووهان الصينية وفازت بها إلينا ريباكينا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة اللقاء الثاني جمعهما في بطولة دبي المفتوحة 2021 و فازت به أنس جابر بمجموعتين لمجموعة واحدة.
أما المواجهة الثالثة كانت في بطولة شيكاغو، وفازت بها أنس بعد انسحاب ريباكينا في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.
وكانت انس جابر المصنفة سادسة عالميا تاهلت الى الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس عقب فوزها يوم الاثنين على التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة تاسعة / عالميا بنتيجة 2/صفر تفاصيلها 6ـصفر و6ـ3.
وكانت انس جابر تاهلت الى ثمن النهائي على حساب الكندية بيانكا اندريسكو المصنفة 50 عالميا 2-1
وكانت جابر تفوقت في الدورين الماضيين على كل من الصينية زهوكسوان باي والبولونية ماغدلينا فراش 2-صفر.
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