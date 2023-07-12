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ماذا قالت انس جابر بعد تاهلها الى المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون؟

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قالت أنس جابر عقب تاهلها الى المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون للتنس "أود تبادل هذه المباراة مع نهائي العام الماضي. سعيدة للغاية بالأداء. كان هناك الكثير من المشاعر خلال المباراة خاصة حين تواجه لاعبة صاحبة إرسال جيد حقا. من المحبط العودة لكني سعيدة لأنني فعلت كل شيء وصرخت وغضبت قبل استعادة هدوئي وتركيزي"
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واضافت "كان يجب أن تكون المجموعة الأولى لي. شعرت بالشك قليلا لأكون صريحة. ظللت أصيح نحو مدربي قائلة "طلبت مني أن ألعب بهذه الطريقة، أنظر ماذا يحدث. بعدها حاولت العودة حقا ووثقت في هذه الخطة وواصلت المضي قدما. أعتقد أن الأمر سينتهي بكتابة كتاب عن مشاعري لأن هذا لا يصدق. أتمنى أن أستطيع السيطرة على مشاعري بهذا الشكل في المباريات القليلة المقبلة".


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