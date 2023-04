Panoro Energy – Acquisition de la participation minoritaire non-détenue par Panoro dans sa filiale tunisienne

Communiqu de Presse -

Points Cls :

À propos des actifs TPS







Les actifs TPS comprennent cinq concessions de champs ptroliers dans la rgion de la ville de Sfax, onshore et en eaux peu profondes au large de la Tunisie. Les concessions sont Cercina, Cercina Sud, Rhemoura, El Ain/Gremda et El Hajeb/Guebiba.







Les champs ptroliers ont t dcouverts dans les annes 1980 et au dbut des annes 1990 et ont produit plus de 54 millions de barils de ptrole ce jour. La production actuelle est stable des taux suprieurs 4 000 barils de ptrole par jour. Environ 50 puits ont t fors dans les champs TPS ce jour, tandis que certains de ces puits ont t abandonns, 14 restent en production et 5 puits sont actuellement ferms en attente de travaux ou de ractivation. Deux puits sont utiliss pour lvacuation de leau produite. Les installations de production sont constitues de diverses installations de ttes de puits, relies par des pipelines intra-champ aux systmes de traitement, de stockage et de transport. Le brut est transport vers un terminal de stockage et dexportation situ environ 70 km au sud des actifs La Skhira.



SPC dtient indirectement une participation de 49 % dans les concessions et une participation de 50 % dans la socit dexploitation TPS. En 2022, la production brute des actifs TPS slevait en moyenne 4 232 barils par jour. Panoro voit des possibilits d'augmenter la production et de la ramener ses niveaux historiques de 6 000 barils bruts.







À propos du permis d'exploration de SOEP







Le permis d'exploration de SOEP, contenant la concession de Ras El Besh, se trouve dans les prolifiques couches de ptrole et de gaz du Crtac et de carbonate ocne du bassin plagien au large de la Tunisie. Dans les environs de la zone vise par le permis se trouvent de nombreux champs de production existants dots dinfrastructures et de capacits inutilises dont des pipelines et des installations de production.



Le permis est exploit par Panoro Tunisia Exploration AS. Il y a trois dcouvertes de ptrole sur le permis, Salloum, Ras El Besh et Jawhara, avec un ptrole brut rcuprable estim environ 20 millions de barils.



En plus de ces dcouvertes, le permis prsente un potentiel dexploration considrable, avec des ressources potentielles brutes non risques estimes environ 250 millions de barils.

Panoro Energy ASA a le plaisir dannoncer quelle a conclu un accord dfinitif avec Beender Tunisia Petroleum Limited ( Beender ) pour acqurir la totalit de la participation minoritaire de 40 % dans le capital de la socit Sfax Petroleum Corporation AS ( SPC ), qu'elle ne dtenait pas encore, pour une contrepartie totale de 18,2 millions USD en numraire et en actions ( l'Acquisition ).Pour rappel SPC, dtient d'une part travers sa filiale Panoro TPS (UK) Production Limited, 49 % des droits, intrts et obligations dans les concessions dexploitation opres par la socit Thyna Petroleum Service SA, ( TPS ) situe dans la rgion de Sfax en Tunisie en onshore et offshore peu profond et d'autre part travers sa filiale Panoro Tunisia Exploration AS, 87,5 % des droits, intrts et obligations de lEntrepreneur sur le permis dexploration de Sfax Offshore ("SOEP") et la concession dexploitation de Ras El Besh ("REB"), tous deux situs au large de Sfax.Avant lacquisition, la participation effective de Panoro dans SPC slevait 60 % (soit une participation indirecte de 29,4 % dans les concessions dexploitation opres par TPS et une participation indirecte de 52,5 % dans SOEP et REB). Avec la ralisation de cette acquisition, la participation de Panoro dans SPC passe 100 % (soit une participation indirecte de 49% dans les concessions dexploitation opres par TPS et une participation indirecte de 87,5 % dans SOEP et REB). Ainsi, SPC devient sera une filiale 100% de Panoro.Il sagit dune transaction cohrente et fortement relutive pour Panoro qui sinscrit dans le cadre notre stratgie de croissance. Cette opration augmente significativement notre participation dans les actifs ptroliers de TPS en production, o nous avons acquis une connaissance approfondie grce notre rle doprateur conjoint aux cts de notre partenaire la compagnie ptrolire nationale tunisienne ETAP depuis 2018, ainsi qu'au sein du permis dexploration Sfax Offshore. Les actifs de TPS sont des champs ptroliers faible cot, longue dure de vie avec un historique de production stable et des volumes importants de ptrole rcuprer, tandis que le permis dexploration de Sfax Offshore, dont la Concession Ras El Besh en est issue, contient trois dcouvertes de ptrole et de nombreux prospects identifis proximit d'infrastructures existantes. Nous souhaitons remercier Beender de nous avoir accompagn et permis d'acclrer, en tant que partenaire minoritaire, le dveloppement de notre filiale tunisienne et nous les accueillons maintenant au capital de Panoro comme actionnaire."Nous sommes trs heureux de finaliser cette acquisition cible et complmentaire de prs de 3 millions de barils de ptrole de rserves 2P et dune production quotidienne nette de 800 900 barils par jour. Cette transaction dmontre notre engagement continuer d'investir de manire consquente en Tunisie et nous offre l'opportunit de poursuivre et renforcer notre prsence dans la rgion de Sfax. Nous esprons jouer un rle central dans la consolidation et l'essor du secteur en Tunisie. Le prix dachat attractif signifie que cette acquisition sera immdiatement relutive pour les actionnaires de Panoro et s'inscrit dans notre stratgie de gnrer de la croissance et surtout de la valeur grce, en partie, au savoir-faire et dynamisme de nos quipes sur place .Lacquisition de la participation de 40 % de Beender dans SPC quivaut une participation de 19,6 % dans les Actifs TPS en production et de 35 % dans SOEP et REBAjoute environ 2,96 millions de barils de rserves nettes de 2P (100 % de ptrole) et 800 900 barils par jour de production netteAugmente les prvisions de production de Panoro pour lensemble de lanne 2023 9 500 11 500 barils par jour (au lieu de prcdemment 9 000 11 000 barils par jour), tenant compte de neuf mois de production partir de la conclusion de l'acquisition. Hausse de lobjectif de pointe de 2023 plus de 13 000 barils par jour (au lieu de prcdemment 12 500 barils par jour) vers la fin de lanneAucun impact ngatif sur la politique de paiement de dividendes annonce par PanoroMesures de valorisation et de synergies attractivesCot total dacquisition d'environ 6 USD par baril de 2PSimplifie la structure actionnariale de la socit dtenant les actifs de Panoro en Tunisie avec SPC devenant une filiale 100% de PanoroCots administratifs supplmentaires minimes dj couverts par la prsence existante de PanoroStructure de prt simplifie et plus cohrente, les actifs de Panoro en Tunisie tant dsormais inclus dans la facilit bancaire principale de Panoro plutt que dans une facilit de prt spareLa transaction est neutre sur le plan de la dette nette, avec une augmentation de la facilit de prt denviron 9 millions de dollars amricains, compense par la trsorerie et les crances sur les ventes de brut de SPCLa contrepartie payable comprend tous les ajustements du fonds de roulement avec la conclusion de l'acquisition prvu pour avril 2023.Le bilan la date de conclusion de la transaction comprendra 40% supplmentaires de lactif et du passif de SPC acquis la juste valeur et les rsultats de lopration tunisienne seront consolids 100%La contrepartie initiale comprend 4,9 millions USD en numraire et 8,3 millions USD ( Contrepartie en actions ) en nouvelles actions Panoro calcules sur le cours moyen pondr de l'action en fonction du volume sur les 30 derniers jours. La moiti de la contrepartie en actions ne peut pas tre cde pour une priode convenue de six mois compter de la date dmission, tandis que les 50% restants ne peuvent pas tre vendus pour une priode de 12 mois.Contrepartie diffre de 5 millions USD payable en numraire dici fin 2023.