Nouvelair dessert Paris et Istanbul à partir de Sfax-Thyna

Communiqué de Presse - L'aéroport de Sfax-Thyna est désormais la 4ème base aérienne de nouvelair en Tunisie. La capitale du sud aura ainsi plus d'opportunités grâce aux vols de notre compagnie. Afin de répondre à une demande des Tunisiens résidents au centre et au sud du pays, nouvelair lance deux nouvelles lignes au départ de Sfax à destination de la France et de la Turquie.



A partir du 19 avril, nouvelair desservira Paris-Charles de Gaulle au départ de Sfax avec deux vols par semaine les mercredis et dimanches, et reliera Sfax à Istanbul avec deux dessertes hebdomadaires les lundis et jeudis à partir du 1er juin prochain..



Avec ces nouvelles routes, nouvelair confirme sa volonté d'être une compagnie aérienne proche de ses clients en leur offrant toujours plus de possibilités.



A l'occasion du lancement de ces deux nouvelles liaisons au départ de Sfax, nouvelair a organisé, ce mercredi 22 mars à Sfax, une réception en l'honneur des agences de voyage, en présence d'une large sélection de médias de la région.



Cette rencontre entre les responsables de nouvelair et les professionnels du voyage de Sfax et sa région, a été une occasion pour renforcer les relations de la compagnie avec ses partenaires



Rappelons que nouvelair a annoncé l'intensification et l'expansion de son réseau avec des ouvertures de nouvelles lignes sur 4 pays : France, Allemagne, Suisse et Suède.



Pour toute information ou réservation, veuillez consulter notre site web www.nouvelair.com, notre application mobile, le réseau d'agences Nouvelair, contacter le Call Center au (+216)36..020.920 ou votre agence de voyage habituelle.