13ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Zone MENA : Vous avez jusqu’au 21 mai pour candidater

Le concours se droule en deux tapes :

Range lance la 13me dition du POESAM, le Prix Orange de lEntrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, qui rcompense chaque anne les meilleurs projets technologiques avec un impact social. Les candidats des 17 pays dans lesquels Orange est prsent, ont la possibilit, jusquau 21 mai, de dposer leur projet sur le site https://poesam.orange.com Depuis 2011, le POESAM rcompense les projets innovants de start-up, fonds sur les technologies et ayant un impact socital positif, dans des domaines comme lducation, la sant, le e-commerce, lagriculture ou encore rpondant aux objectifs de dveloppement durable.Oprateur engag, Orange souhaite travers ce prix, contribuer au dveloppement socioconomique, soutenir linnovation sociale et environnementale et encourager lentrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient.durant laquelle Orange Tunisie tudie les projets soumis puis dsigne les trois laurats nationaux qui seront qualifis pour la deuxime phase du concours, la phase internationale. Ils recevront respectivement une dotation de 15 000 DT, 10 000 DT et 5 000 DT.dans laquelle les trois laurats tunisiens seront en comptition avec les laurats des autres filiales dOrange. Un jury final compos de personnalits influentes dans la technologie en Afrique aura la responsabilit de dsigner les 3 laurats du Grand Prix International du POESAM au mois de novembre. Ils recevront, en plus des lots nationaux, lquivalent de 25 000 pour le 1er laurat, 15 000 pour le 2me laurat et 10 000 pour le 3me laurat.Un Prix Fminin International, lquivalent de 20 000, sera dcern pour la 4me anne conscutive : Il rcompense une femme proposant une solution technologique pour amliorer les conditions de vie des femmes (autonomisation, cration ou prservation des emplois, inclusion numrique et inclusion financire).Le POESAM sadresse ainsi tout tudiant, salari ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont linitiative a moins de trois ans dge.Depuis son lancement en 2011, le POESAM sinscrit dans une logique de dtection des jeunes talents du numrique responsable, une dmarche au cur de la stratgie dOrange en Afrique et Moyen-Orient.Soyez donc tous au rendez-vous du #POESAM2023 et dposez votre projet sur https://poesam.orange.com