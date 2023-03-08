قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،بالحكم ب4 سنوات سجنا وخطية مالية ب350 الف دينار في حق رئيس مركز للحرس الوطني متهم بتهريب السجائر والاموال باستغلال وظيفه و كشفت الأبحاث انه في يوم الواقعة ضبط وبعد نصب كمين له بجهة مدنين وبحوزته 500 علبة سجائر ومبلغ مالي قدره 300 الف دينار .



وقد وجهت للمتهم تهمة اعتياد غسل الاموال من قبل وفاق باستغلال التسهبلات التى خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.



باستنطاق المتهم أفاد ان السجائر التى كانت بحوزته كان قد اقتناها لصديق له وهو صاحب محل لبيع الفواكه الجافة بجهة المنستير، أما بخصوص المبلغ المالي المحجوز والذي قدر ب300 الف دينار ،فقد كان موجود داخل كيس بجانبه ولم يكن مخفيا بلوحة القيادة كما ورد في الأبحاث، موضحا انه كان ينوي اقتناء منزل بجهة المنستير بالمبلغ المذكور ،اما بخصوص مصدر الاموال فانها كانت محصل اعمال مختلفة على مدى سنوات متأتية من التجارة والفلاحة، كما انه كان بمارس نشاط بيع وشراء السيارات والسمسرة في العقارات.



ورافع عنه محاميه وبين ان القضية ديوانية صرفة،مبينا ان موكله تم ايقافه بجهة مدنين وبجانبه الاموال ولم يقم بتهريبها،موضحا ان تلك الاموال تمت مصادرتها ، وقد تم ايقافه عن العمل جراء قضية الحال،.



وبين محامي المتهم ان موكله سبق وان احيل على القضاء بخصوص القضية طالبا على ضوء ذلك عدم سماع الدعوى.





