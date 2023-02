En recevant les éloges de l'équipe de basket-ball après avoir remporté le grand prix, OMODA 5 gagne en popularité

Communiqu de Presse - Rcemment, OMODA 5 a remport le "Meilleur vhicule multisegment de taille moyenne", selon la slection annuelle de vhicules organise par Autoshow TV du Mexique, et a obtenu le prix Auto 2022 en raison de sa force exceptionnelle, devenant ainsi le plus grand gagnant de cette crmonie. Entre-temps, l'autre bout du monde, OMODA 5 a obtenu le "Best Science and Technology SUV Award" dcern par la Qatar Automobile Association, qui est l'un des nombreux prix remports par OMODA 5.





En tant que premier produit vedette d'OMODA construit avec le support de la technologie future, OMODA 5 s'engage rpondre aux besoins des jeunes crateurs de tendances mondiaux, afin de rpondre aux tendances mondiales "futures" des principaux utilisateurs grce sa conception de pointe et son apparence dynamique qui gagnent la faveur des pionniers mondiaux, une exprience de conduite intelligente immersive et une technologie intelligente, une puissance leve et une haute qualit pour raliser une scurit mondiale cinq toiles.

En ce qui concerne les jeunes qui prnent "l'apparence est le pouvoir", OMODA 5 adopte pour la premire fois le concept de design de "Art in Motion", afin d'explorer plus d'expansion et d'quilibre entre le mouvement et l'immobilit, offrant aux jeunes un espace de voyage plus libre et la mode indpendant du monde rel. Par consquent, l'inspiration de conception de "lumire et ombre" pour OMODA est gnre. En plus de prsenter une beaut dynamique compltement diffrente, OMODA 5 interprte galement des possibilits infinies, rpondant ainsi aux prfrences de la jeune gnration dans la nouvelle re travers le monde, tout en dmontrant le concept de produit de "jouer ensemble" avec les utilisateurs mondiaux.

De plus, OMODA 5 rpond non seulement aux besoins des jeunes en matire de tendances de la mode et d'apprciation personnalise du point de vue de l'apparence, mais rpond galement aux prfrences des jeunes avec une image dynamique. OMODA 5 montre le style sportif extrme l'intrieur et l'extrieur, qu'il soit conu dans un style transfrontalier apport par le rapport d'aspect qui surpasse le Mercedes Benz GLE, ou quip du toit suspendu et de la queue sport double couche, ou mme port avec le moteur 1.6TGDI et la transmission double embrayage humide 7DCT, qui a remport le titre de "China Best Ten Engine" de l'anne, dmontrant des performances de puissance poustouflantes et fulgurantes.

De plus, OMODA 5 a non seulement remport de nombreux prix automobiles dans divers pays et rgions, dont le Mexique et le Qatar, mais a galement gagn la faveur des faiseurs de tendances mondiaux qui aiment le sport. Dernirement, OMODA a reu les loges des membres du Maccabi Tel Aviv Basketball Club, la suprmatie isralienne du basket-ball, qui a remport les champions d'Europe 6 fois et les "Treble Winners" 5 fois. "C'est un beau vhicule, confortable et puissant" et "Ce que j'aime le plus, c'est que ce vhicule est quip d'une commande vocale complte avec une exprience de conduite chaleureuse et confortable", ont dclar les membres du Club.

En fait, OMODA prsente activement son image de marque internationale sur la scne mondiale. Comme OMODA 5 explore progressivement plus de marchs dans le monde, il est tout fait certain que ce sera une tape de croissance importante d'OMODA sur le march international, et portera galement la mission cruciale d'amliorer OMODA en une marque automobile de classe mondiale dans lavenir.