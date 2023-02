Communiqu de Presse -



La photo montre la mdaille du cas gagnant



La photo montre le panneau solaire photovoltaque sur le toit de Chery Factory

Dbut 2023, lors du quatrime Forum for Credit System Construction of Chinese Cities - ESG Practice and Development Theme Forum for Chinese Dual Carbon Goals, le Groupe Chery s'est vu dcerner le titre de cas phare de pic de carbone et de neutralisation du carbone de Xinhua Credit Jinlan Cup pour son cas de Construire une chane industrielle verte et dessiner un modle de fabrication chinoise. Cela montre pleinement que l'Initiative "Dual Carbon" de Chery a une fois de plus t reconnue et a contribu au plan de pratique de dmonstration permettant aux entreprises automobiles chinoises de s'acquitter de leurs responsabilits sociales.Aujourd'hui, alors que le monde prne le "dveloppement vert" pour atteindre l'objectif de "neutralit carbone", en tant qu'entreprise automobile avec de multiples processus de production et une longue chane industrielle, Chery doit donner la priorit au dveloppement vert et au dveloppement bas carbone. Le cas de "Construire une chane industrielle verte et dessiner un modle de fabrication chinoise " dvelopp par le Groupe Chery montre de manire exhaustive comment Chery a pris la cration des vhicules plus srs, plus efficaces et plus respectueux de lenvironnement comme guide daction pour atteindre l'objectif vert et faible mission de carbone dans l'ensemble du cycle de vie et de l'ensemble de la chane industrielle, facilitant ainsi Chery la ralisation de l'amlioration globale des avantages sociaux, environnementaux et conomiques.En outre, le Groupe Chery a exerc sa responsabilit sociale par des actions pratiques et a en outre men diverses initiatives de bien-tre public et caritatives dans le monde entier, telles que la protection de l'environnement et les dons pour l'ducation. Plus prcisment, au cours de la dernire anne 2022, Chery a livr plus de 30 000 bouteilles d'eau potable dans les zones frappes par la tempte aux Philippines, afin d'attnuer les problmes d'approvisionnement en eau de centaines de familles touches ; Il a galement coopr avec Shop of Joys, l'organisation russe locale d'aide sociale, pour effectuer le don de vtements usags au Mexique ; En Afrique, Chery, en collaboration avec des revendeurs en Afrique du Sud, a livr des fournitures sanitaires et des collations 80 enfants Pretoria lors de la "Journe internationale Nelson Mandela"; Au Moyen-Orient, Chery a parrain des activits d'quitation publiques pour collecter 1 000 000 SAR de fonds de reconstruction pour les personnes touches au Pakistan.Surtout dans chaque catastrophe majeure, la responsabilit et les actions pratiques de Chery peuvent tre vues - qu'il s'agisse du typhon aux Philippines en 2022, des inondations au Prou en 2017, du grand tremblement de terre en Équateur en 2016 ou du grand tremblement de terre au Chili en 2012, Chery a fait don de fonds de secours en cas de catastrophe ainsi que de fournitures aux zones touches en temps rel afin de rsoudre les besoins urgents avec leurs soins et leur amour pour aider les victimes surmonter leurs difficults.De plus, en 2022, le Groupe Chery a atteint un nouveau record de l'histoire avec un volume de ventes annuel de 1 233 000 units. Notamment, Chery a galement ralis une magnifique performance de 451 000 units avec un taux de croissance ultra lev de 67,7 % de ses exportations l'tranger, ce qui a non seulement marqu une perce pour l'exportation de vhicules de tourisme chinois, mais en a galement fait le premier exportateur de Vhicules de tourisme chinois pendant 20 annes conscutives. De plus, Chery a ralis des ventes l'exportation mensuelles de plus de 50 000 units en 4 mois de 2022. Ce qui sous-tend toutes ces performances de vente remarquables, c'est la responsabilit sociale et l'esprit de bien-tre public de Chery, et ce qui influence les utilisateurs trangers et facilite les ventes relles l'tranger, c'est la spiritualit endogne de Chery.À l'avenir, Chery continuera pratiquer activement le bien-tre public social, assumer la responsabilit de la "citoyennet mondiale des entreprises", rechercher le point de convergence entre l'entreprise et le dveloppement social en termes d'emploi social, de protection de l'environnement cologique et de bien-tre public et de charit, afin de parvenir une harmonie gagnant-gagnant et un dveloppement commun avec les consommateurs, les employs, les partenaires et toutes les parties prenantes de la socit, et reflter les soins humanistes mondiaux de Chery tout en offrant d'excellents produits et services aux utilisateurs mondiaux.