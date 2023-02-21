محامي البشير العكرمي: القاضي الذي حرر تقرير التفقد الذي ادان بشير العكرمي صدر في حقه قرار اعفاء وهو موضوع بحث من اجل التدليس

محامي البشير العكرمي: القاضي الذي حرر تقرير التفقد الذي ادان بشير العكرمي صدر في حقه قرار اعفاء وهو موضوع بحث من اجل التدليس

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 13:11قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال محمد علي غريب محامي القاضي المعفى البشير العكرمي ان القاضي الذي حرر تقرير التفقد لادانة بشير العكرمي صدر في حقه قرار إعفاء وهو موضوع بحث من اجل التدليس.
وأضاف "في تصريح لإذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء " هذا القاضي متهم في قضية مسك مدلس وهو امر معروف للجميع".
وتابع " المشكلة في قضية العكرمي انه منع من الكلام بذريعة التحفظ القضائي فيما عمد مخالفوه على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين بالحديث وكانها هيئة رسمية وبالتالي تروج بان كل معطياتها صحيحة".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262045



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
21°
Babnet22°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1122°-1126°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   