قال محمد علي غريب محامي القاضي المعفى البشير العكرمي ان القاضي الذي حرر تقرير التفقد لادانة بشير العكرمي صدر في حقه قرار إعفاء وهو موضوع بحث من اجل التدليس.وأضاف "في تصريح لإذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء " هذا القاضي متهم في قضية مسك مدلس وهو امر معروف للجميع".وتابع " المشكلة في قضية العكرمي انه منع من الكلام بذريعة التحفظ القضائي فيما عمد مخالفوه على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين بالحديث وكانها هيئة رسمية وبالتالي تروج بان كل معطياتها صحيحة".