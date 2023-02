7 nouvelles start-up sélectionnées pour la 5ème saison d’Orange Fab Tunisie

Communiqu de Presse - Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, lacclrateur corporate de loprateur, a accompagn 23 start-up au cours de 4 saisons dacclration. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.



Orange Fab Tunisie fait partie de lcosystme Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux mtiers de demain et accompagner les start-up.



Orange Fab Tunisie a pour mission essentielle daccompagner les start-up tunisiennes dans le dveloppement de leurs activits, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchs dOrange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchs importants en termes de volume daffaires, ce qui constitue un gage de confiance et une rfrence pour un avantage comptitif certain.







Pour cette 5me saison, 7 start-up ont donc t slectionnes, suite lappel candidatures lanc en novembre dernier. Il sagit des start-up suivantes :







Pwn & Patch : Oktoboot est une plateforme de veille et de monitoring sur le dark web. Elle permet de dtecter les diffrents data leaks qui menacent les entreprises. De plus, Pwn & Patch offre des services de consulting en cyberscurit.







Club Privilges : Une application mobile qui offre des rductions de 15% 30 % auprs de plus de 300 partenaires par un abonnement via le solde mobile.





Bakchich : Une plateforme communautaire qui aide les crateurs de contenu montiser, par SMS et/ou par carte bancaire, leurs travaux avec des fonctionnalits innovantes afin de publier des contenus freemium et premium.



Digibrain : Un outil danimation commerciale digitale qui permet aux marques/retailers davoir un nouveau format de vente en ligne et de dynamiser lexprience clients.





Historiar : Une start-up dans le domaine de la e-culture, qui reconstitue les sites archologiques et patrimoniaux grce la ralit mixte et lintelligence artificielle (IA).





Kumulus : Une start-up qui vise fournir de l'eau potable de manire conomique et durable. Les machines ont la taille d'un mini frigo et produisent de l'eau potable en utilisant comme seules ressources l'nergie solaire et l'air.





Yoteqi : Une solution innovante, en mode SAAS, conue pour aider les professionnels networker et acqurir de nouveaux clients via des cartes de visite numriques (NFC), un gnrateur de site web personnel et un gestionnaire de contacts amlior par IA/ML.





Les 7 start-up vont donc bnficier des avantages suivants :











Un partenariat business avec Orange Tunisie et/ou ses partenaires

Une prsence internationale sur 18 territoires travers le rseau des Orange Fabs ;

Un programme de mentoring personnalis pour rpondre aux besoins spcifiques de chacune des start-up acclres ;

Un service Cloud gratuit en partenariat avec AWS (Nouveau) ;

Un accs des vnements nationaux et internationaux ;

Une visibilit mdiatique ;

Un accs gratuit lespace de coworking (bureaux, wifi, etc.) ;

La participation au Dmo Day et la possibilit de rencontrer des partenaires stratgiques (investisseurs, grands Groupes, rseau des Orange Fabs linternational).





En parallle la saison 5, Orange Fab Tunisie accompagnera galement 2 autres start-up dans le cadre de leur collaboration avec Orange Tunisie, savoir :







Colibris : Une start-up spcialise dans la collecte des dchets recyclables en porte porte pour les mnages et les entreprises. Colibris propose ses clients des abonnements sur mesure pour collecter leurs dchets recyclables.





3D Wave : Une start-up spcialise dans la production des expriences culturelles numriques en utilisant la RA et la RV.