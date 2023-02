Identité Digitale : Un simple « CLIC » et administrativement vous n’existez plus !

Pourquoi une Identit Digitale ?

Quels Pays Implmentent Dj lIdentit Digitale ?

Cas de la Tunisie

Jentamerais ce billet par une anecdote, dont les faits se sont drouls au Pakistan au mois dAout 2022, lors de manifestations de soutien un opposant politique.En effet, le gouvernement Pakistanais a menac de bloquer les comptes bancaires des manifestants ainsi que leurs passeports en ayant recours la reconnaissance faciale, et en dsactivant leur Carte dIdentit Digitale dun simple CLIC !Un sacr coup bas aux droits fondamentaux des citoyens : Libert dExpression et Droit de Manifester !Dornavant, les manifestants devraient porter des masques et des cagoules voire des lentilles, comme de vulgaires cambrioleurs.Le motif principal du programme de gnralisation des Identits Digitales est laspiration didentifier toute personne connecte (en ligne) en accord avec les Objectifs de Dveloppement Durable(ODD) tablis par les Etats membres de lONU au nombre de dix-sept (17).En effet, un indicateur pour lODD 16.9 est de doter tous les citoyens de la plante dune Identit Digitale dici horizon 2030.Ce qui nous renvoi au programme du grand reset du Forum de Davos Horizon 2030 :Objectif Davos 2023: Rsorber la Pauvret dans le monde, et accroitre la Productivit Mondiale :Un Milliard de personnes dans le monde ne possdent pas didentit vrifiable.LAuthentification et lidentit sont primordiales pour extraire la population de la pauvret et amliorer lefficacit de lconomie mondiale.Consquemment, la majorit des gouvernements qui ont dj mis des Identits Digitales sont les Pays Revenu Faible et Intermdiaire (LMIC) en Afrique et en Asie, dont la Tunisie bien que le programme patauge un peu !Dores et dj, Il est estim, que les gouvernements auraient dit prs de 5 Milliards dIdentits Digitales dici lanne 2024.La plupart des Pays Revenu Faible et Intermdiaire qui ont adopt des systmes dIdentits centraliss, uvrent pour dlivrer une Pice dIdentit Unique pour chaque citoyen dans leurs territoires de juridiction respectifs.Plusieurs de ces pays qui ont dj adopt ce modle, comme le Venezuela, se sont inspirs de la Chine qui est en train de mettre en place un systme de Crdit Social , sujet de grande polmique et jug liberticide, partir de lIdentit Digitale !Des pays comme la Chine, lEstonie, le Ghana, et les Philippines ont dlivr des Cartes dIdentit qui renferment des informations sur les personnes physiques.Cependant dautres pays, linstar du Nigeria, exploitent les tlphones mobiles et des applications web (apps).Les programmes dIdentit Digitale grande chelle, qui exploitent des donnes biomtriques, requirent des algorithmes qui identifient les personnes avec leurs donnes personnelles pralablement enregistres.Des gouvernements ont dit des Identits Digitales qui font office de pices dIdentits lgales.Une identit lgale et officielle typiquement sous la forme de passeports, d, et de, comme outils de reconnaissance des personnes par lEtat.Une identit lgale permet daccder des services administratifs offerts par le gouvernement et par des prestataires de service privs, e.g., voyages, comptes bancaires et opportunits dducation et de formation.En aout 2022, le ministre charg des technologies de la communication et de l'conomie numrique a lanc son Programme National dIdentit Digitale via une application en ligne baptise e-Houwiya En date de fvrier 2023, et selon ce mme ministre, plus de 37 000 citoyens se seraient inscrits dans le systme et 80 000 demandes seraient en cours de traitement.Epilogue : Quels Dangers ?Dans un monde digital, de plus en plus dapplications en ligne requirent et exigent de prouver notre identit.Si implmente sciemment, lIdentit Digitale pourrait faire office de source fiable de vrification de lidentit des utilisateurs en ligne.Au demeurant, si utilise improprement, lIdentit Digitale pourrait mettre en pril notre vie prive, nos liberts individuelles et droits civils, et la scurit de nos donnes et informations personnelles.Un simple CLIC dune souris dordinateur, par un soutier de ladministration plus ou moins bien intentionn, et votre Carte dIdentit Digitale est dsactive, comme on dsactive une puce de tlphone portable.En un mot :En ces temps ingrats, la technologie, sciemment exploite par les globalistes, fraye le chemin des Dystopies, sous le regard hagard de populations hbtes par des discours politiques sducteurs des populations dont le souci majeur est, hlas, de vivoter !A suivre