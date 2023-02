Communiqu de Presse -



Les produits avec une force puissante sont un facteur de base de ses ventes

Le volume des ventes de GROUPE CHERY a atteint 100 531 units en novembre, marquant le sixime mois conscutif de l'anne o les ventes mensuelles dpassent 100 000 units. Le volume cumul des ventes de janvier novembre stablit 1 127 289 units, en hausse de 32,6% sur un an, signalant la meilleure performance de son histoire. Entre autres, avec le volume d'exportation total augment de 70,9%, CHERY a battu un nouveau record linternationalisation des marques de vhicules chinois.L'anne 2022 a t tmoin d'une circonstance mondiale complexe et d'une situation commerciale svre, tandis que CHERY, qui a gard sa position de premier exportateur chinois de vhicule de passagers pour la 19me anne conscutive, maintient toujours une posture nergique contre la tendance. Au cours des 11 premiers mois de cette anne, CHERY a successivement battu le record tabli par lui-mme l'exportation mensuelle de vhicules de passagers de marque chinois, avec quatre mois de volume d'exportation dpassant 50 000 units.considrables dans le monde entier, et qui a favoris la russite de plusieurs gammes de produits. Plus prcisment, la gamme TIGGO 8 PRO, grand SUV phare 7 places, dont le volume cumulatif des ventes a atteint 171 000 units, est frquemment dsigne comme vhicule de rception pour les invits de l'État au Brsil, remportant la confiance et les loges des consommateurs dans divers pays et rgions; en tant que produit majeur dot dun look fascinant et de la technologie avance, TIGGO 7 PRO, a totalis 146 000 units vendues, se plaant en tte dans le march segment dans des pays du Moyen-Orient tels que le Quatar.L'excellente performance de CHERY en novembre savre insparable de ses activits de communication marketing lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Avant la crmonie d'ouverture de la Coupe du monde, CHERY a planifi et organis une varit d'activits de promotion de la marque et d'interaction avec des propritaires de vhicule, et promu et mis en uvre le plan de clairer des repres dans de nombreux pays du monde.CHERY a illumin le Torch Doha, btiment le plus haut de la capitale du Qatar, pays hte de la Coupe du monde, travers des "signaux lumineux dencouragement". Dsign comme vhicule officiel du Qatar Airways pendant la Coupe du monde, il a galement fourni le vhicule de service aux dpartements de scurit du Qatar et aux mdias d'une dizaine de pays et rgions, aidant ainsi la marque acqurir considrablement la notorit et la rputation.De plus, CHERY a galement bien actif dans les principaux pays ayant une riche culture de football. Dans certains pays de lAmrique du Centre et du Sud tels que le Brsil, l'Équateur et le Costa Rica, CHERY a organis des sances de visionnage collectif des matchs et a invit des stars du football ainsi que des commentateurs sportifs clbres interagir avec les fans de football, renforant normment l'enthousiasme des amateurs de sport pour le visionnage de match ; dans des pays tels que le Mexique, la Tunisie et le Maroc, CHERY a atteint des cooprations avec des chanes de tlvision locales et a organis des quiz intressants. En Afrique, CHERY a parrain l'quipe nationale du Ghana, qui lui a rendu bien remarquable lors de la Coupe du monde.Cette srie de mesures efficaces a considrablement renforc la notorit de la marque CHERY dans le monde. De plus, le fait quil a partag la passion avec des milliers de propritaires de vhicules travers le monde au cours de la Coupe du monde, a montr la mise en uvre du concept de service de CHERY centr sur la clientle et a contribu gagner la confiance dun plus grand nombre de consommateurs.Jusqu' prsent, les ventes de CHERY atteignent un nouveau sommet, avec plus de 11,13 millions d'utilisateurs ainsi que 2,35 millions d'utilisateurs l'tranger. Adhrant constamment la stratgie d'internationalisation, en passant de dlocaliser ltranger simplanter et puis branding , CHERY sallie avec de plus en plus de partenaires tels que les concessionnaires trangers et d'excellentes entreprises dans les chanes mondiales de l'industrie automobile pour explorer ensemble les marchs l'tranger, et crant ainsi une autre ralisation splendide.