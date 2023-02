CHERY a remporté un sixième titre de champion consécutif aux « Jeux Olympiques de qualité »

Communiqu de Presse -



Certificats de rcompense des 3 quipes du 47me confrence de lICQCC



47me confrence de l'ICQCC - Session principale en Chine



Photo des reprsentants des quipes participants du GROUPE CHERY

Rcemment, la 47me confrence de Convention internationale sur le contrle de la qualit (International Convention on Quality Control Circles, ICQCC) a tenu sa sance Jakarta, capitale de l'Indonsie.Lquipe Leading QC et lquipe de connectivit intelligente QC de GROUPE CHERY ont remport ext-æquo le Gold Award, et lquipe de pionier QC a obtenu le prix Prime Gold pour la premire de la sub-comit. Cest la sixime fois que CHERY est mont sur le palmars global de la gestion mondiale de la qualit, ralisant une nouvelle perce dans l'histoire des rsultats du concours international de l'entreprise en matire de gestion de la qualit.Sur le thme de Construire un bel avenir travers des efforts sur la qualit , cette confrence a convoqu prs de 800 quipes QC de 13 pays et rgions du monde entier pour participer la publication et l'change des exploits, en ligne ou en prsence directe, battant nouveau un record au nombre de la participation. GROUPE CHERY a envoy au total de 3 quipes pour y participer.Depuis la premire confrence de convention internationale sur le contrle de la qualit (ICQCC) en 1976, 47 sances ont t organises avec succs, connues sous le nom de Jeux Olympiques de qualit .En rponse aux besoins de la prvention et du contrle pandmiques Covid-19, tous les États membres participants ont suivi la confrence en nuage . La dlgation chinoise est compose de 189 quipes, y compris des reprsentants des quipes QC dentreprises exceptionnelles, telles que CASC, State Grid, CHERY AUTOMOBILE, Xiaomi Group et Gree Electric.L'quipe Leading QC dont les membres viennent du Centre de dveloppement de produit et du Centre de gestion de la qualit est depuis longtemps engag dans des problmes de qualit sur les automobiles et ont remport les prix de publication au niveau industriel et national plusieurs reprises. Plus prcisment, les membres de l'quipe ont constamment fait des innovations techniques sur la qualit. À la suite de nombreuses comparaisons et essais, ils ont finalement rsolu des problmes comme la discordance entre le remplissage effectif de fuel et son indication au tableau de bord. En outre, lquipe a aussi mis en application ces rsultats dans d'autres nouveaux modles de voitures, fournissant ainsi des rfrences et des solutions pour des problmes similaires dans toute l'industrie.Lquipe de connectivit intelligente QC est celui qui effectue la mise en ralisation de la technologie avance de CHERY AUTOMOBILE. Depuis sa cration, il a men bien de nombreuses recherches et applications concernant les produits de mise en rseaux, qui ont remport deux prix nationaux et deux prix provinciaux, amliorant le niveau de qualit de compatibilit globale des pices lectriques et/ou lectroniques. La ralisation publie cette fois-ci par le groupe de connectivit intelligente concerne lamlioration du taux de russite dans l'activation de la pression des pneus du vhicule. Aprs lenqute sur le terrain, le taux de russite de cette activation a t considrablement augment dans les 32 lignes de montage, ce qui a effectivement amlior le niveau de contrle de la qualit. Enfin, deux schmas, savoir le schma d'activation de la pression des pneus du vhicule et le schma d'intgration d'inspection lectrique , ont t rdigs et mis en propagation.En se concentrant sur la perce de qualit au stade de dveloppement de nouveaux modles, l'quipe de pionnier QC, a remport le premier prix de lactivit dquipe de gestion de la qualit de l'industrie mcanique au palmars national en 2021. Au cours de cette sance, lquipe a russi rduire de 42% 0,4% le taux dchec la fuite de pluie, au stade de dveloppement d'un certain modle en amliorant la structure d'outillage, les paramtres du processus et l'optimisation de l'architecture. De plus, cette quipe a systmatiquement rsum les problmes de fuite de pluie des nouveaux modles pendant le stade de dveloppement, accumulant une exprience prcieuse pour le dveloppement de modles ultrieurs. Dans le mme temps, l'quipe a galement dpos un brevet d'outillage et a publi l-dessus une thse.Construire l'image de marque tout en assurant la qualit en premier. Alors quelle sengage dans la construction d'une culture de qualit depuis longtemps, CHERY AUTOMOBILE en mne galement des activits de masse sans cesse, de mobiliser tout le personnel attacher de l'importance l'amlioration de la qualit, formant ainsi une atmosphre de gestion de bonne qualit et tirer constamment des leons sur le chemin de pratique. Adhrant la vision de qualit ingnieuse et excellente cration , tout le personnel de l'entreprise s'efforce promouvoir globalement l'amlioration de la qualit et stimuler le dveloppement de haute qualit de l'entreprise.Gagner 6 fois conscutivement le championnat de l'ICQCC, c'est non seulement un encouragement pour CHERY AUTOMOBILE, mais aussi une borne pour CHERY, marquant la reconnaissance, en tant que reprsentant dune marque dautomobile indpendante, par le march international en termes de qualit.