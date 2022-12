L’apparition à haute fréquence sur Attessia TV sponsorisé par Chery, TIGGO 7 PRO a attiré l’attention

Communiqu de Presse -

En tant que mdia tlvision clbre en Tunisie, Attessia TV a maintenu depuis longtemps le taux de visionnage lev en raison dune grande varit de programme et de nombreux animateurs qualifis. Du fait que son quipe sest trouve au sein des 32 participants de la Coupe du Monde, la population tunisienne a mis une attention sans prcdent ce championnat sur laquelle tait base, entre Chery et Attessia TV, la coopration de parrainage qui sest concluse lavance, procurant un bon moment de grande visibilit.Jusqu linstant, les programmes dAttessia TV parrains par Chery ont t diffuss comme prvu. La marque a obtenu de bonnes occasions pour safficher. Renseignement pris, Attessia TV a diffus trois pisodes concerns o lexposition de la marque et son introduction prononce par le prsentateur ont dur au moin de 3 minutes et que son image sest affiche sur la plupart du triple cran du studio. En outre, ses droits exclusifs, tels que la publicit et licne au coin de lcran, se sont illustrs le long des programmes.Les consommateurs tunisiens sont largement succombs lexcellente performance du TIGGO 7 PRO, produit ax dans la campagne publicitaire de Chery, en termes de design, de motricit et de configuration technologique. Entre autres, le systme de camra vue panoramique 360 sur le TIGGO 7 PRO permet de prvenir efficacement les rayures aux cas o lon traverse des rues complexes ou que le vhicule roule sous certaines conditions complexes en Tunisie, et damliorer considrablement lexprience dentre et de sortie du stationnement; le toit panoramique, lment rarement prsent dans les modles similaires, offre une atmosphre agrablement lumineuse dans lhabitacle, et rend plus esthtique lensemble du vhicule tout en confrant un meilleur confort bord du vhicule. Le vhicule avec un toit panoramique est tout comme un solarium qui roule.En tant que pionnier dinternationalisation au sein des marques chinoises, Chery a, pour linstant, remport le champion de lexportation pour la 19e anne conscutive. Il a t reconnu et apprci par plus de 10 millions de consommateurs dans plus de 80 pays et rgions. Il acclrera son dploiement industriel dans les pays dAfrique du Nord ainsi que lensemble des pays mditerranens dans le futur, et gagnera la passion de plus de consommateurs avec des produits plus davant-garde et un service plus accueillant. La Tunisie deviendra un nouveau point de dpart de Chery qui envisage sintaller en Afrique du Nord et se faire rayonner lUE.