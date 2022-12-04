فيوري يهزم تشيسورا للمرة الثالثة ويحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل

تغلب البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل على مواطنه ديريك تشيسورا بعد إيقاف اللعب في الجولة العاشرة ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي ويكمل ثلاثة انتصارات على منافسه القديم في أمسية باردة على استاد نادي توتنهام هوتسبير يوم السبت.





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وأمام حشد بلغ 60 ألف متفرج، سيطر فيوري على اللقاء منذ البداية لكن تشيسورا استمر في القتال واندفع مرارا على الحبال ولكنه استطاع امتصاص ضربات خصمه الأطول والأثقل.وتلقى تشيسورا ​​العلاج في جانب الحلبة في نهاية الجولة السابعة بعد أن أغلقت عينه اليمنى، وأصبح ايقاف اللعب مجرد مسألة وقت.وتدخل الحكم فيكتور لوجلين أخيرا، ملوحا بإيقاف النزال مع تبقي 10 ثوان على نهاية الجولة العاشرة ضمن 12 جولة مقررة.ودفع فيوري (34 عاما) سجله الاحترافي الخالي من الهزائم إلى 33 انتصارا إضافة لتعادل واحد بينما تكبد منافسه البالغ من العمر 38 عاما الهزيمة الرابعة في آخر خمس مواجهات والهزيمة 13 في 46 مباراة.كما تغلب "ملك الغجر" على تشيسورا ​​بشكل مريح في نزالين سابقين في لندن عامي 2014 و 2011 وكان يوم السبت قويا بحق قبل خوضه نزالا محتملا أقوى بكثير العام المقبل.وهتف فيوري بقوة في مواجهة الجماهير "أين أولكسندر أوسيك، الأرنب؟". ثم خرج فيوري من الحلبة ليواجه الأوكراني أوسيك بطل الرابطة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة والذي كان يشاهد النزال من على جانب الحلبة.وصرخ فيوري فيه قائلا "مرحبا أيها الأرنب، أنت التالي."أنا وأنت. سأمحو أسمك. قمت بذلك بالفعل مع الأوكراني (فلاديمير) كليتشكو وسأفعل ذلك معك أيضا. أنت صغير الحجم وقبيح. هيا بنا لنتواجه".واكتفى أوسيك بالابتسام ولم يرد بأي كلمة.