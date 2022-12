Communiqué de Presse - Le 30 novembre, vainqueurs (1-0 ) pour la première fois de l'équipe tricolore, champion en titre, dans ce dernier match de la phase de groupe de la Coupe du monde, la Tunisie n'est parvenue pas à se qualifier pour les 8es de finale, puisque, dans le même temps, l'Australie s'est imposée 1-0 contre le Danemark.





En tant que solide prétendant au champion de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 et menée par des joueurs célèbres tels que Kylian Mbappé, l'équipe de France a successivement battu l'Australie par 4-1 et le Danemark par 2-1, démontrant la force absolue des joueurs avec la valeur de 950 millions d'euros. Pourtant, la valeur des joueurs tunisiens n'est que de 62,2 millions d'euros, soit moins d'un quinzième de celle de l'équipe de France.L'équipe tunisienne qui s'efforçait dans ce match a fait preuve de l'intrépidité. Menés par des stars du football telles que Montassar Talbi et Aissa Laidouni, les Aigles de Carthage ont constamment créé de la tension pour l'équipe de France. A la 58e minute, l'équipe tunisienne a lancé une contre-attaque rapide. Wahbi Khazri, capitaine de la Tunisie, s'est infiltré dans la défense française et a frappé dans un angle fermé avant que le gardien ne le défende. Au final, même si l'équipe de France a mis tous les membres de l'équipe de première ligne sur terrain, elle n'a pas réussi à réécrire le score.Bien que la Tunisie ait fait ses adieux à la scène de cette Coupe du monde, sa bravoure et son intrépidité dans ces trois compétitions ont laissé une impression profonde sur les spectateurs du monde entier. En particulier, le match nul contre le Danemark et la victoire contre la France ont enflammé la passion des supporters tunisiens, rendant la Tunisie fière des "Aigles de Carthage"..Selon Chery Automobile, il continuera à développer profondément le marché tunisien à l'avenir et à s'intégrer fortement aux utilisateurs et à la culture locaux, y compris une attention et un soutien continus au football tunisien. Être héroïque ne signifie pas nécessairement être victorieux. Face à la belle performance de l’équipe tunisienne dans cette Coupe du monde, Chery Automobile estime qu’elle peut faire de grands progrès dans le futur et attend l’envol libre des "Aigles de Carthage".