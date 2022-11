La communauté francophone de la santé appelle les leaders réunis au sommet de Djerba à accélérer la mise en oeuvre de leurs engagements pour l’élimination des maladies tropicales négligées

..



A Propos de Maladies Tropicales Ngliges :

Notons que les maladies tropicales ngliges (MTN) constituent un groupe diversifi de 20 affections qui svissent principalement dans les zones tropicales, o elles touchent plus dun milliard de personnes pour la plupart pauvres. Elles sont dues divers agents pathognes (virus, bactries, parasites, champignons et toxines). Ces maladies ont des consquences sanitaires, sociales et conomiques dsastreuses pour plus dun milliard de personnes. Ces maladies sont : Ulcre de Buruli, maladie de Chagas, dengue et chikungunya, dracunculose, chinococcose, trmatodoses dorigine alimentaire, trypanosomiase humaine africaine, leishmaniose, lpre, filariose lymphatique, myctome, chromoblastomycose et autres mycoses profondes, onchocercose, rage, gale et autres ectoparasitoses, schistosomiase, gohelminthiases, envenimation par morsures de serpent, taeniasis/cysticercosis, trachome et pian.



A Propos de Speak Up Africa :

Base Dakar, Sngal, Speak Up Africa est une organisation stratgique de communication et de plaidoyer voue catalyser le leadership, favoriser le changement de politique et sensibiliser davantage le public au dveloppement durable en Afrique. À travers nos programmes, nos rseaux et avec laide de nos partenaires, nous nous assurons que les dcideurs rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions soient prsentes et que chaque secteur des citoyens et groupes de la socit civile aux partenaires financiers et dirigeants dentreprises contribue de manire critique au dialogue et sefforce dagir de manire concrte pour la sant et le dveloppement durable sur le continent.





Plus dinformations sur lvnement Renouveler l'engagement pour lutter contre les MTN en Afrique francophone

Organise au pavillon du Sngal sous le thme Renouveler l'engagement pour lutter contre les MTN en Afrique francophone la table ronde a runi des principales parties prenantes des maladies tropicales ngliges. Cette table ronde a enregistr la prsence de personnalits minentes notamment Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du Rseau Francophone pour lÉalit Femme-Homme de lOIF, Dr. Jean Jannin, Prsident de la Socit Francophone de Mdecine Tropicale et Sant Internationale, Professeur Issiaka Sombie, Directeur par intrim de la Direction de la sant publique et de la recherche lOrganisation Ouest Africaine de la Sant, Docteur Abdellatif Fakhfakh, expert en organisation internationale la mission permanente des Emirates Arabes Unies auprs des Nations Unis Genve, Docteur Odry Agbessi, directrice excutive de lONG Vie Ma Vie, Madame Hantasoa Fida Cyrille, conseillre diplomatique du Prsident du Snat de Madagascar et Monsieur Jacques Krabal le secrtaire gnral de l'assemble parlementaire de la Francophonie, qui a milit pour la dmocratisation des vaccins en Afrique.Rappelons que parmi les 26 pays de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique subsaharienne, o le fardeau des MTNs est particulirement lourd, plus de 200 millions de personnes, ou peu prs deux sur trois individus, sont risque de contracter une MTN.Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du Rseau Francophone pour lÉalit Femme-Homme de lOIF, pour raviver le soutien des États membres la rsolution de 2018 dans le contexte de la Dclaration de Kigali. Madame Ndiaye a mis l'accent sur limportance de partir en action pour activer la rsolution adopte par lOIF, assurer son suivi et son volution.De son ct, Dr. Jean Jannin,Prsident de la Socit Francophone de Mdecine tropicale et Sant Internationale, est revenu sur les origines des MTN en soulignant le lien entre la pauvret, les maladies tropicales ngliges et les droits de lhomme notamment les femmes et les enfants. Il a ainsi rappel limportance de l'accs aux vaccins et aux mdicaments. L'accs aux mdicaments des vingts maladies tropicales ngliges sont disponibles gratuitement et distribus soit par les extrieurs ou les quipes de lOrganisation Mondiales de la Sant (OMS). Il a confirm galement que l'limination est faisable, mais en tenant compte de la durabilit, en sadaptant lapproche francophone dans la lutte des MTN.De mme, Professeur Issiaka Sombie, Directeur par intrim de la Direction de la sant publique et de la recherche lOrganisation Ouest Africaine de la Sant, a rappel de limportance de tirer des leons des expriences prcdentes pour lutter contre les MTN en mettant laccent sur limportance de la recherche pour amliorer les diagnostics. Des projets de coopration ont dailleurs t mis en place dont l'objectif est la restructuration des institutions et la mise en uvre du traitement sur le terrain. Selon professeur Sombie, lobjectif de son institution est de crer une plateforme rgionale et coordonner entre les diffrentes parties afin de partager les expriences et dduire les leons ncessaires.À propos du renforcement politique des pays dans la lutte des MTN, Docteur Abdellatif Fakhfakh, expert en organisation internationale la mission permanente des Emirates Arabes Unies auprs des Nations Unis Genve, a soulign le rle primordial jou par la francophonie afin de sensibiliser les pays de la rsolution en tenant compte du rle des Emirates Arabes Unies en tant que pays observateur. La synergie entre les diffrents acteurs notamment les partenaires privs est essentielle, a dclar Dr. Fakhfakh.Ayant particip la rdaction et ladoption de la rsolution de lutte contre les MTN, Madame Hantasoa Fida Cyrille, conseillre diplomatique du Prsident du Snat de Madagascar, a soulign limportance de ce vnement pour mesurer limpact de cette rsolution aprs quatre ans de son adoption, ainsi quune opportunit de dresser un bilan des succs et des lacunes dans llimination des MTN. Mis part les conditions de vie et la pauvret, Madame Cyrille a relev le changement climatique comme principale facteur affectant la ralisation des objectifs de cette rsolution.Docteur Odry Agbessi, directrice excutive de lONG Vie Ma Vie, a galement confirm l'importance de lappropriation des programmes nationaux selon une approche collaborative, en sortant du cadre mdical et en impliquant tous les acteurs de la socit civile.Lvnement a t cltur par lannonce et la consolidation des recommandations dexperts qui devront raviver le dbat autours de ses maladies vitables et dangereuses et motiver les engagements politiques pour leurs liminations en Afrique francophone.-------------------------------