Samsung lance le mode maintenance, une nouvelle fonctionnalité pour cacher vos informations personnelles aux regards indiscrets

La nouvelle fonctionnalit de confidentialit sera dploye progressivement sur les appareils Galaxy en commenant par le Galaxy S22, permettant aux utilisateurs de bloquer l'accs leurs donnes pendant que leurs appareils sont en cours de maintenance.





Disponibilit

Samsung Electronics lance le dploiement mondial du mode Maintenance, une nouvelle fonctionnalit de confidentialit destine certains appareils Samsung Galaxy, suite un programme pilote russi en Core et un lancement initial en Chine. Le mode maintenance peut soulager l'anxit de l'utilisateur qui accompagne le fait de donner un appareil personnel quelqu'un pour rparation, en permettant aux utilisateurs de bloquer l'accs leurs informations personnelles, telles que leurs photos, messages ou contacts.Nos vies entires sont sur nos tlphones, des informations de carte de crdit aux photos de famille. Avec le mode maintenance, nous donnons une assurance supplmentaire que les utilisateurs de Galaxy peuvent garder leur vie prive, mme s'ils confient leur tlphone quelqu'un , a dclar Seungwon Shin, vice-prsident et chef de l'quipe de scurit chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. "Ce n'est que le dernier exemple de nos efforts constants pour introduire de nouvelles faons de faire en sorte que les gens se sentent en scurit et en contrle, afin qu'ils puissent explorer de nouvelles expriences mobiles en toute tranquillit d'esprit, sachant que nous les soutenons."Le mode maintenance est un moyen de crer un compte utilisateur distinct lorsque vous remettez votre appareil rparer afin qu'il puisse utiliser les fonctions de base sans pouvoir accder aucune de vos informations prives. Tout ce que l'utilisateur doit faire est de slectionner le mode Maintenance dans le menu "Entretien de la batterie et de l'appareil" dans "Paramtres" et de redmarrer son smartphone. Ds qu'il sera redmarr, toutes leurs informations personnelles, y compris leurs photos, documents et messages, seront restreintes.Une fois le mode maintenance activ, la personne qui l'appareil a t confi ne pourra pas non plus rcuprer les applications installes par l'utilisateur. Les donnes ou les comptes gnrs lors de l'utilisation du mode maintenance sont automatiquement supprims ds que le propritaire quitte le mode maintenance. Ils pourront tlcharger des applications sur le Galaxy Store, mais celles-ci seront automatiquement supprimes avec toutes les donnes ou tous les comptes crs ds que le propritaire quittera le mode maintenance.Le mode de maintenance a t test avec succs sur la srie Galaxy S21 en Core en juillet, puis lanc en Chine en septembre 2022. Aujourdhui, il est lanc dans le monde entier, se dployant progressivement au cours des prochains mois sur certains modles excutant One UI 5. Le dploiement se poursuivra tout au long de 2023 , avec une disponibilit tendue davantage d'appareils Galaxy. Restez l'coute pour plus d'informations sur la disponibilit locale.Pour plus d'informations, rendez-vous sur news.samsung.com/galaxy et www.samsungmobilepress.com.