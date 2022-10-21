أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 الإضراب العام في جميع قطاعات النقل برا وحرا وجوا على أن يتم تحديد موعده لاحقا.
اضراب عام في قطاع النقل بحرا وبرا وجوا
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