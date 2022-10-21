اضراب عام في قطاع النقل بحرا وبرا وجوا


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 20:32 قراءة: 0 د, 8 ث
      
أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 الإضراب العام في جميع قطاعات النقل برا وحرا وجوا على أن يتم تحديد موعده لاحقا.




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