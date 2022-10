Redmi A1+ : un smartphone des plus abordables de la marque Xiaomi

Communiqu de Presse - Grand cran de 6,52 pouces , capteur dempreintes digitales arrire , double camra 8MP et grande batterie de 5 000 mAh, disponible 399 TND





Xiaomi a annonc aujourdhui le lancement du Redmi A1+ en Tunisie, un nouveau smartphone dentre de gamme Redmi au design lgant et aux fonctionnalits polyvalentes , visant fournir une excellente exprience un prix infrieur 400 TND.Avec un grand cran HD+ de 6,52'' une rsolution de 1600x720, le Redmi A1+ offre une exprience immersive lorsque vous regardez des vidos ou des jeux. Pour une visualisation prolonge, lappareil offre le thme sombre et le mode veilleuse, qui aident prvenir la fatigue oculaire . De plus, le Redmi A1+ est quip dun capteur dempreintes digitales arrire avanc et ractif pour un dverrouillage rapide .Le Redmi A1+ est galement quip d'un appareil photo principal de 8 Mpx avec une lentille auxiliaire pour les portraits et d'un appareil photo frontal de 5 Mpx.et d'un appareil photo frontal de 5 Mpx. Les deux appareils photo, arrire et frontal, sont dots de modes polyvalents, dont le portrait, la vido courte et le time-lapse.Les appareils photo arrire et avant sont dots de modes polyvalents, dont le portrait, la vido courte et le time-lapse, ce qui offre aux utilisateurs de nombreuses possibilits de prise de vue.Le smartphone est galement quip d'une grande batterie de 5 000 mAh et d'un chargeur de 10 W, pour une utilisation quotidienne sans effort.En termes de performances, Redmi A1+ est aliment par MediaTek Helio A22, qui garantit des performances suffisantes pour excuter des applications, prendre en charge laffichage haute rsolution et lefficacit nergtique. En outre, il prend galement en charge le stockage extensible jusqu 1TB , ce qui libre de lespace sur lappareil pour un stockage de donnes supplmentaire.Bien que le Redmi A1+ ait un rapport qualit-prix matriel impressionnant, il a galement un design remarquable. Hritant du design familial de la srie Redmi Note , le Redmi A1+ est disponible en noir, vert clair et bleu clair, le tout avec un design lgant. Accentue par un dos incurv pur et minimaliste, sa texture en cuir rsiste aux taches et aux marques dempreintes digitales.Redmi A1+ offrira une configuration de stockage : 2 Go + 32 Go. Disponible au prix de dtail recommand de 399 TND. Redmi A1 + sera disponible lachat partir du 5 octobre via les canaux de vente officiels de Xiaomi.Xiaomi Corporation ( Xiaomi ) a t fonde en avril 2010 et cote au conseil principal de la Bourse de Hong Kong le 9 juillet 2018 (1810.HK). Xiaomi est une socit dlectronique grand public et de fabrication intelligente avec des smartphones et du matriel intelligent connects par une plate-forme IoT en son cur.Embrassant notre vision de Se faire des amis avec les utilisateurs et tre lentreprise la plus cool dans le cur des utilisateurs , Xiaomi poursuit continuellement des innovations, une exprience utilisateur de haute qualit et lefficacit oprationnelle . La socit construit sans relche des produits tonnants des prix honntes pour permettre tout le monde de profiter dune vie meilleure grce une technologie innovante .Selon Canalys, la part de march de la socit en termes dexpditions de smartphones sest classe n 3 mondial au deuxime trimestre de 2022. La socit a galement tabli la premire plate-forme AIoT (AI + IoT) grand public au monde, avec 526,9 millions dappareils intelligents connects sa plate-forme au 30 juin 2022, lexclusion des smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Les produits Xiaomi sont disponibles dans plus de 100 pays et rgions du monde. En aot 2022, la socit a figur pour la quatrime fois sur la liste Fortune Global 500, se classant 266e, en hausse de 72 places par rapport 2021.Xiaomi est un composant de lindice Hang Seng , de lindice Hang Seng China Enterprises , de lindice Hang Seng TECH et de lindice Hang Seng China 50 . Pour plus dinformations sur Xiaomi en tant quentreprise, veuillez visiter https:// www.mi.com/global/discover/newsroom