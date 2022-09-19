ملف التسفير: تواصل استنطاق العريض... والنيابة ترفض مطلب ارجاء استنطاق الغنوشي


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 22:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تواصل إلى حد الآن //الساعة عاشرة ليلا// الوحدة الوطنية لمكافحة الأرهاب ببوشوشة استنطاق وزير الداخلية السابق والقيادي بحركة النهضة علي العريض فيما عرف اعلاميا بملف التسفير الذي شملت الأبحاث فيه عدة سياسيين وامنيين وقيادين بالنهضة ,في حين رفضت النيابة طلب هيئة الدفاع عن الغنوشي المتمثل في ارجاء استنطاقه اليوم .




وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .

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