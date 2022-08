Samsung se démarque à nouveau en offrant le meilleur du pliable avec les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4

Communiqu de Presse -

..





Galaxy Z Flip4 : la quintessence du style

Galaxy Z Fold4 : lalliance de la productivit et des performances ultimes

Des smartphones galement ddis aux professionnels grce la gamme Entreprise Edition

Disponibilit et coloris

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et faonne lavenir avec des ides et des technologies transformatrices.

La socit redfinit les mondes des tlviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numriques, des systmes rseau et de la mmoire, des systmes LSI, des fonderies et des solutions LED





[1] DAS Galaxy Z Fold4 : Tte 1.301W/kg / Tronc 1.506W/kg / Membre 2.83W/kg

DAS Galaxy Z Flip4 : Tte 1.151 W/kg / Tronc 1.198 W/kg / Membre 2.75 W/kg

[2] Par rapport au Galaxy Z Flip3 5G.

[3] FlexCam renvoie lexprience camra en utilisant le Flex Mode. Le Flex Mode est pris en charge pour des angles compris entre 75 et 115.

[4] La compatibilit peut varier selon lapplication.

[5] Par rapport au Galaxy Z Flip3 5G.

[6] La fonction Scne de SmartThings doit tre active dans lapplication SmartThings.

[7] Par rapport au Galaxy Z Flip3 5G. Valeur typique teste dans les conditions dun laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estime compte tenu de la dviation de la puissance de la batterie parmi les chantillons de batterie tests selon la norme IEC 61960. La puissance nominale (minimale) est de 3 595mAh. Lautonomie relle de la batterie peut varier en fonction de lenvironnement rseau, des habitudes dutilisation et dautres facteurs.

[8] Chargement Ultra rapide disponible avec un adaptateur 25 W ou plus. Rsultats des tests internes effectus en laboratoire par Samsung avec un adaptateur 25 W et un smartphone avec 0 % de batterie, un cran teint et tous les services/fonctions dsactivs. La vitesse de charge relle peut varier en fonction de lutilisation relle, des conditions de charge et dautres facteurs. Ladaptateur 25 W est vendu sparment. Il est important de nutiliser que des chargeurs et des cbles approuvs par Samsung.

[9] Pour les vidos, rsolution de 176144 (qCIF) 19201080 (FHD), dure de lecture jusqu 15 secondes et taille maximale de 100 Mo.

[10] Flex mode pris en charge pour des angles compris entre 75 et 115.

[11] Fonctionnalit Barre de tches prise en charge sur lcran principal uniquement.

[12] Ncessite que Labs soit activ dans les paramtres.

[13] Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la fonction Multi Active Window ou App Pair.

[14] La disponibilit et les applications compatibles avec le partage en direct peuvent varier selon le pays et lappareil. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de mettre jour YouTube et Google Meet. Certaines des applications compatibles peuvent ncessiter des conditions dabonnement spcifiques.

[15] S Pen vendu sparment. Seul lcran principal du Z Fold4 est dot de la fonction S Pen. Compatible uniquement avec le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. Tous les autres S Pen ou stylets non conus pour le Z Fold4 (y compris ceux dautres fabricants) peuvent endommager lcran.

[16] Le S Pen Fold Edition est inclus avec cette coque. Accessoires vendus sparment.

[17] Le zoom spatial x30 comprend un zoom optique x3 et un zoom numrique x30 avec la technologie AI Super Resolution. Le fait de zoomer au-del de x3 peut entraner une certaine dtrioration de limage.

[18] Par rapport au Galaxy Z Fold3 5G.

[19] La diagonale de lcran principal du Z Fold4 est de 7.6 pour le rectangle complet et de 7.4 si lon tient compte des coins arrondis ; la surface daffichage relle est moindre en raison des coins arrondis.

[20] Le taux de rafrachissement de lcran varie selon lapplication utilise, et certaines applications sont susceptibles de ne pas pouvoir aller jusqu 120 Hz.

[21] Un abonnement Netflix est ncessaire.

[22] Ncessite que Labs soit activ dans les paramtres.

[23] Les dbits 5G varient et ncessitent un rseau et une connexion optimaux (les facteurs comprennent la frquence, la bande passante, la congestion) : consultez votre oprateur pour connatre la disponibilit.

[24] La certification IPX8 est base sur des conditions de test pour une immersion jusqu 1,5 mtre en eau douce pendant 30 minutes maximum. Une utilisation la plage ou la piscine est dconseille. Ne protge pas de la poussire.

[25] Samsung DeX est disponible uniquement sur les Smart TV compatibles avec la fonction de duplication dcran. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner ou ncessiter lachat dune licence distincte sur Samsung DeX. DeX pour PC est disponible sur une slection dappareils, sur Windows 7 et 10, et sur les versions Mac OS suprieures 10.13. Tlchargez lappli PC sur www.samsungdex.com

[26] 5 ans de patchs de scurit pour Galaxy ZFold4, Galaxy ZFlip4, Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S21 Ultra, XCover 5, XCover6 Pro, A33 5G, A53 5G et Tab Active3. 4 ans pour les autres produits (A32 serie, A52 serie, Tab Active Pro). Mises jour de scurits mensuelles pendant les premires annes et trimestrielles la dernire anne (sauf pour le A32, A33 5G et les tablettes qui ont uniquement des mises jour trimestrielles).

[27] Un cycle de vie de 2 ans aprs la sortie du produit. La disponibilit varie en fonction de lappareil et du pays.

[28] Knox Suite est un package de solutions de mobilit Knox (Knox Mobile Enrollment, Knox Manage, Knox Platform for Enterprise, Knox E-FOTA One). Licence renouvelable par le client la suite de lanne offerte.

[29] Le volume de lemballage des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 a t rduit de respectivement 58,2% et 52,8% par rapport aux Galaxy Fold et Galaxy Z Flip.

[30] Calcul sur la base des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006, en utilisant la base de donnes Ecoinvent 3.8 pour le transport des modles SM-F700F, SM-F721B, SM-F900F et SM-F936B de la Core du Sud vers lEurope.f

Samsung lve le voile sur la nouvelle gnration de ses smartphones pliables : les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Les deux nouveaux fleurons de la marque offrent de nombreuses options de personnalisation, une exprience sur-mesure et des performances exceptionnelles. La srie Galaxy Z continue ainsi de saffranchir des conventions en proposant de nouveaux modes dinteraction qui simplifient le quotidien de leurs utilisateurs.Les pliables Samsung Galaxy incarnent notre philosophie douverture et offrent de nouvelles possibilits avec un degr de personnalisation indit. Crs en collaboration avec nos partenaires mondiaux de premier rang, ces nouveaux smartphones pliables offrent une exprience mobile ingale qui rpond aux besoins de nos utilisateurs les plus exigeants. a dclar TM Roh, Prsident et Directeur de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. Notre leadership sur ce segment de march et lattention que nous y portons ont suscit un vif intrt pour les smartphones pliables, qui ne cesse de croitre. Nous avons dmocratis avec succs cette catgorie, dsormais adopte par des millions dutilisateurs dans le monde.Le savoir-faire et le niveau dexcellence recherch par Samsung prennent une nouvelle dimension avec les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Penss dans les moindres dtails, ces smartphones dexception offrent une exprience mobile exceptionnelle et ont t conus afin que chacun trouve le smartphone parfaitement adapt ses besoins. Le Galaxy Z Flip4 arbore un design iconique et intgre plusieurs nouveauts dont un appareil photo plus performant, une batterie plus puissante[2] et de nombreuses options de personnalisation sans compromis sur son format ultra-compact.Le Galaxy Z Fold4, icne de lexprience mobile la plus aboutie de Samsung, se distingue par un design modulable et des crans plus grands pour une immersion sans prcdent. Il embarque galement des fonctions multitches dignes dun PC, une technologie photo et vido de pointe et tire sa puissance de son processeur dernier cri.Les fonctions favorites de nos utilisateurs ont t optimises pour transformer le Galaxy Z Flip4 en vritable mode dexpression de soi. Son format pliable et compact rserve des expriences vraiment uniques, inexistantes avec un autre smartphone.Il suffit douvrir partiellement le Galaxy Z Flip4 pour activer la FlexCam[3] et ainsi filmer des vidos ou prendre des photos sous diffrents angles en gardant les mains libres pour les partager ensuite sur les rseaux sociaux[4]. Grce au partenariat entre Samsung et Meta, la FlexCam a t optimise pour les rseaux sociaux les plus populaires, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook. Le mode Quick Shot de lcran externe a t enrichi et permet dsormais de prendre un selfie en mode Portrait ou encore de pr-visualiser ses clichs en respectant le format original. Avec Quick Shot, il est galement possible de dmarrer un enregistrement vido de manire classique puis de basculer sur le Flex Mode pour continuer enregistrer les mains libres une fonctionnalit qui ravira les crateurs de contenu et vlogueurs.Le Galaxy Z Flip4 embarque par ailleurs un nouveau module photo plus performant avec un capteur plus sensible pour des clichs 65% plus lumineux[5]. Le traitement logiciel des photos, qui sappuie sur le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, garantit des photos toujours russies, de jour comme de nuit.Le Galaxy Z Flip4 a t pens pour lutiliser sans mme louvrir. De nouveaux widgets permettent ainsi de passer des appels, rpondre un message ou mme utiliser SmartThings[6] directement depuis lcran externe.Lautonomie du Galaxy Z Flip4 a t prolonge, espaant les temps de charge grce une batterie de 3700 mAh[7]. Dsormais compatible avec la charge rapide, le Galaxy Z Flip4 se recharge jusqu 50 % en 30 minutes environ[8].Epur, le design du Galaxy Z Flip4 arbore une charnire amincie, des bords plus anguleux et des faces en verre qui contrastent lgamment avec un cadre mtallique brillant. Les utilisateurs peuvent entirement personnaliser le Z Flip leur image, aussi bien lintrieur qu lextrieur. Par exemple, les thmes Galaxy disponibles pour les crans externe et interne sont proposs dans plusieurs polices, avec des icnes et des dessins personnaliss. Il est galement possible de configurer lcran externe avec de nouvelles horloges et de nouveaux arrire-plans proposs dans diffrents formats (images, GIF et mme vidos[9]).Le Galaxy Z Fold4 est le fruit de linnovation continue de Samsung et son smartphone le plus puissant ce jour. Il runit toute lexpertise en technologie mobile de Samsung et propose des fonctionnalits pousses quil soit ouvert, ferm ou en Flex Mode[10]. De plus, cest le premier smartphone sous Android 12L, une version dAndroid cre par Google spcialement pour les grands crans, y compris pliables.Avec le Galaxy Z Fold4, le multitche devient un jeu denfant. Une nouvelle barre de tches[11] saffiche en bas de lcran comme sur un PC pour un accs rapide aux applications les plus frquemment utilises. Le multitche devient galement plus intuitif grce de nouveaux gestes de glissement[12], pour passer par exemple du mode plein cran des fentres contextuelles ou encore diviser lcran en deux et accder davantage doptions multitche[13].Par ailleurs, les partenariats de Samsung avec Google et Microsoft font passer le multitche un cran au-dessus. Les applications Google, dont Chrome et Gmail, prennent dsormais en charge le glisser-dposer pour copier / coller rapidement des liens, des photos ou autres lments dune application lautre. Avec Google Meet, plus de participants peuvent se connecter et partager ensemble des activits, comme regarder des vidos sur YouTube ou jouer des jeux durant un appel vido[14]. La suite complte Microsoft Office et Outlook tirent aussi parti de lcran pliable pour afficher plus dinformations et interagir plus rapidement avec un contenu. Le S Pen[15], accessoire indispensable pour une prise de notes instantane ou dessiner un croquis, vient parfaire lexprience multitche et se glissera discrtement dans la coque avec S Pen intgr[16].Le Galaxy Z Fold4 embarque un module photo haut de gamme avec un capteur de 50 MP associ un objectif grand-angle et au Space Zoom x30[17] pour raliser des photos et vidos poustouflantes. De nombreux modes photo ont t dvelopps spcifiquement pour tirer pleinement profit du design unique du Galaxy Z Fold4, dont le mode Capture View avec sa double prvisualisation dun ct la vue densemble de la photo et de lautre la partie zoome ou encore la prise de selfies avec la camra arrire. Et grce des photosites plus grands, un capteur 23 pour cent plus lumineux[18] et une puissance de traitement augmente, les utilisateurs peuvent capturer des images claires et nettes mme en conditions de basse luminosit.Limmersion procure par lcran principal de 7,6 pouces[19] est incomparable, grce un cran plus lumineux, un taux de rafrachissement adaptatif de 120 Hz[20] et une camra sous lcran qui se fait oublier suite une densification des sous pixels. Les rseaux sociaux les plus populaires comme Facebook sont optimiss pour une exprience sur grand cran, sur lequel le contenu sera encore plus agrable regarder. Avec le Flex Mode, on peut ouvrir une application de streaming comme Netflix[21] et regarder une vido les mains libres. Son pav tactile[22], disponible mme pour les applications non optimises, permet daccder certaines commandes avec une plus grande prcision, notamment pour mettre sur pause, avancer, reculer ou reprendre la lecture dune vido ou encore faire un zoom avant ou arrire.La puissance du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et la technologie 5G[23] rendent lexprience de jeu toujours plus fluide. Lergonomie a aussi t repense pour faciliter lutilisation de lcran externe une main : le Galaxy Z Fold4 est plus lger, sa charnire plus fine et les bords de lcran externe ont t rduits au profit dun cran plus large.Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les smartphones pliables les plus rsistants jamais conus par Samsung. En plus de lAluminium Armor qui compose leurs cadres, leurs crans sont galement trs solides : les crans externes et la face arrire des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont composs de verre Gorilla Glass Victus+TM tandis que les crans internes gagnent en solidit suite une optimisation de la structure des diffrentes couches qui les composent. Certifis IPX8[24], les deux modles sont rsistants leau et protgs en cas de pluie.Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 affichent un indice de rparabilit de respectivement 7,6 et 7,8.Au-del de leurs formats innovants qui redfinissent les contours du travail en mobilit, les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont quips de technologies et fonctionnalits toujours plus performantes. Cest le cas notamment du mode multitche permettant de travailler sur plusieurs applications en simultane, ou encore de la fonction Flex Mode pour participer des visioconfrences les mains libres. De mme, grce Samsung DeX, les utilisateurs peuvent afficher le contenu de leur Galaxy Z Fold4 sur un cran externe comme un moniteur, un cran dans une salle de runion ou sur une Smart TV[25], tout en bnficiant dune interface bureautique fluide et intuitive. Cette connexion peut seffectuer via un cble HDMI ou en sans-fil via le rseau Wifi. Polyvalents, les Galaxy Z Fold4 etGalaxy Z Flip4 offrent une connectivit 5G ainsi quune scurit renforce, rpondant aux exigences les plus strictes des professionnels en qute de productivit et de scurisation des donnes.Ces deux nouveaux smartphones pliables rejoignent galement la gamme Enterprise Edition conue pour accompagner au mieux les entreprises. Ils bnficient ainsi de 5 ans de mises jour de scurit[26], de 2 ans de disponibilit sur le march[27] et de Knox Suite inclus pendant 1 an. Knox Suite[28] permet aux administrateurs informatiques de scuriser, dployer et grer efficacement leur parc dappareils. Les professionnels inscrivent ainsi leur entreprise dans une dmarche plus prenne. De plus, tous les produits de la gamme Entreprise Edition sont certifis Android Enterprise Recommended. Les professionnels ont ainsi la garantie que ces produits rpondent aux exigences matrielles et logicielles de Google.Galaxy for the planetDepuis le lancement de la srie Galaxy S22, Samsung intgre des matriaux recycls non seulement dans ses emballages, mais aussi dans les composants de ses nouveaux produits. Il sagit l des premires tapes de notre initiative Galaxy for the Planet , qui englobe lincorporation continue de plastiques recycls et la cration de nouveaux matriaux en partenariat avec des acteurs majeurs du dveloppement durable. Certains composants de la nouvelle srie Galaxy Z sont en partie composs de plastique issu de filets de pche rejets dans les ocans. Lemballage des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Flip4, compos de papier 100 % recycl, a t rduit jusqu 58 %[29] par rapport aux Galaxy pliables de premire gnration, ce qui quivaut viter environ 10 000 tonnes dmissions de carbone lies au transport cette anne[30].Les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 seront en prcommande ds le 10 aot. Durant la prcommande, les acqureurs dun Galaxy Z Flip 4, recevront en cadeau les Galaxy Buds 2 Pro, alors que les acheteurs du Galaxy Fold 4, bnficieront dune Galaxy Watch 4. La prcommande donne aussi droit une Carte VIP Gold permettant davoir un an de rparation dcran gratuite.Le Galaxy Z Fold4 est propos en Noir, Ivoire, Anthracite. Il est galement propos en Bordeaux, ainsi quen version 1 To, exclusivement sur le site de Samsung. Iconique, le Galaxy Z Flip4 arbore quant lui de magnifiques finitions mates. Il est dclin en Or Rose, Bleu, Graphite et Lavande. Pour ceux qui souhaitent se dmarquer avec un smartphone unique qui leur ressemble, le Galaxy Z Flip4 est galement disponible en Bespoke Edition, exclusivement sur le site de Samsung. Il suffit de choisir la couleur des faces avant et arrire, du cadre et de la charnire parmi 75 combinaisons.