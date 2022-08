À l’occasion du Festival International de Dougga soutenu par la Fondation Orange, Orange Tunisie continue à expérimenter l’apport de la technologie 5G

Communiqu de Presse -

Profitant du cadre exceptionnel du site archologique de Dougga o se droule la 46me dition du Festival International de Dougga soutenu par la Fondation Orange, Orange Tunisie a de nouveau expriment, mardi 9 aot, la technologie 5G dans le domaine de la Culture.En effet, et en accord avec lopportunit donne par le Ministre des Technologies de la Communication aux oprateurs de tlcommunications de faire des tests 5G, en mettant laccent sur des partenariats, notamment avec des start-up, Orange Tunisie a procd un nouveau test avec la start-up partenaire Historiar, et lappui la fois de lAgence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle et de lInstitut National du Patrimoine.Grce la start-up Historiar, spcialise dans le dveloppement dapplications mobiles qui redonnent vie aux diffrents sites archologiques, avec la ralit augmente, mixte et virtuelle et lapport de la 5G, les invits prsents ont pu profiter dune exprience unique : voyager travers plusieurs sicles pour une immersion totale dans le pass du site archologique de Dougga. Une exprience qui a t rendue possible notamment par la collaboration trs troite de toutes les parties prenantes, permettant ainsi aux utilisateurs prsents le 9 aot de parcourir virtuellement le Forum, le Capitole, le March et la Place de la rose des vents, 4 sites entirement reconstitus comme lpoque antique.Cette soire du 9 aot restera ainsi grave dans la mmoire des spectateurs grce cette exprience de visite immersive unique et qui a t en outre suivie en soire par la prestation magistrale de Lotfi Bouchnak.A noter que la programmation musicale du Festival International de Dougga se poursuit jusquau 13 aot, avec une pliade de jeunes artistes, consacrant ainsi la belle diversit des performances prvues.Rappelons par ailleurs que la Fondation Orange, qui soutient lassociation Festival International de Dougga pour lorganisation de concerts prvus, est aujourdhui un partenaire reconnu dans le milieu musical puisquelle accompagne de jeunes groupes musicaux, des festivals et actions de mdiation et de dmocratisation de la musique auprs de divers publics, notamment dans les rgions. Ainsi le soutien au Festival International de Dougga sinscrit dans la continuit des actions de mcnat culturel dj ralises par la Fondation Orange, comme par exemple les partenariats exemplaires nous avec Helma Sky Lantern Festival de Tabarka et le Festival des jeunes de Kasserine.Ce soutien sinscrit galement dans la stratgie dOrange Tunisie de promouvoir la culture et den donner accs au plus grand nombre, comme ce fut le cas tout rcemment pour le concert gratuit Yalla Jaw avec Balti et ses duos, organis en plein cur de Tunis, lavenue Habib Bourguiba.Soyez donc nombreux tre prsents pour les prochains concerts de la 46me dition du Festival International de Dougga, durant lequel Orange Tunisie a rserv de nombreuses surprises : distribution de machmoums, des assises et des ventails mis disposition de touset un sharing box pour prendre des photos souvenirs, sans oublier laccs gratuit la connexion internet via un wifi corner.