Intelligence artificielle : Quelle importance mondiale?

Comment peut-on dfinir l'intelligence artificielle ?

Quelle importance pour lIA dans le monde et en Tunisie en particulier ? nous avons vu que ce sujet est plac au cur de la stratgie future de l'universit tunisienne

Quelles sont les utilisations courantes de l'intelligence artificielle ?

Quels sont les diffrents domaines de l'intelligence artificielle ?

Pristini AI University est la premire universit spcialise en intelligence artificielle en Tunisie et en Afrique, pouvez-vous nous en dire plus ?

Quelles sont les perspectives qui peuvent tre ouvertes aux tudiants en rejoignant Pristini AI University ?

M. Zoubeir Tourki, Professeur de lUniversit de Sousse et Prsident du Collge StartUpAct, sinterroge sur lintelligence artificielle et ses utilisations.Lintelligence artificielle, tout le monde en parle, beaucoup prtendent lutiliser mais dans les faits, peu lexploitent rellementLIntelligence Artificielle est un outil numrique qui fait comme lintelligence humaine : elle apprend, dcide, excute et amliore.LIA est donc en mesure, par lintermdiaire de programmes adquats et tout en samliorant par les itrations ncessaires, de prdire, de choisir et dactiver le bon diagnostic et la meilleure dcision pour la rsolution dun problme donn.Depuis la rvolution numrique, un vritable faisceau dopportunits pour le travail daujourdhui, lIntelligence Artificielle devient un concept incontournable dans notre quotidien, en couvrant un large spectre de technologies en sant, industrie, agriculture, finance, enseignement, etc.LIA prend par consquent une place stratgique dans le dveloppement du pays qui a besoin de sappuyer sur une socit numrique dans un cadre juridiquement thique et de confiance. Pour atteindre ces objectifs et former des talents capables de rpondre ces besoins, lUniversit est lunique passerelle en mesure de dvelopper les comptences, de soutenir la diffusion interdisciplinaire de lIA pour inventer et renouveler les domaines scientifiques, ainsi que pour encourager linnovation travers de nombreux dispositifs, travers la cration de startups technologiques et innovantes, la formation continue des quipes et professionnels, les partenariats communs avec les entreprises, etc.LIA simmisce dans les fonctions dune entreprise du service client chatbot , dans le recrutement pour lanalyse et le choix des CVs, en passant par la logistique et loptimisation des livraisons. LIA est galement prsente dans lutilisation des technologies dans la vie quotidienne comme lutilisation du GPS pour la prdiction et loptimisation du trafic routier et dautres applications telles que :La navigation sur les rseaux sociaux, contrle, dans une large mesure, grce la technologie du Machine Learning pour enregistrer des donnes, reconnaitre et apprendre les tendances (gots et prfrences), pour anticiper les choix et guider lutilisateur vers une orientation cible.Le trafic routier est assist par des vhicules de plus en plus autonomes munis dun systme IoT pour partager et communiquer en rseau les donnes de flux routier, ce qui permet grce la gestion et au traitement de ces Big Data de grer, dalerter et de rgulariser en temps rel le flux de la circulation. Lapplication Waze est bien connue par ce systme de navigation.Les maisons intelligentes, munies de capteurs connects par des systmes IoT, pour grer et optimiser la consommation en fonction de la prsence humaine. LIA peut interfrer galement dans le quotidien des rsidents pour coordonner les activits courantes comme lappel dun taxi, la prise de RdV avec le Mdecin, le rappel et/ou la reprogrammation des runions, etc.Un robot qui rpond en langage parfaitement comprhensible et bien adapt aux questions qui lui sont poses, connu sous le nom de Chatbot. Ce robot subit un apprentissage en profondeur Deep Learning visant le nourrir de donnes et extraire les caractristiques ncessaires jusqu ce que le rseau puisse reconnaitre ce quil cherche. Plusieurs services clientles de grandes ou moyennes entreprises sont munis de cette technologie.Le meilleur service de traduction est actuellement Google Translate qui utilise le rseau neuronal pour comprendre la signification smantique dune phrase et lui affecter la traduction la plus approprie.LIntelligence Artificielle se rpand trs vite et occupe quasiment tous les domaines dapplication, depuis le commerce et les finances jusquau mdical, en passant par le transport et la scurit.Le commerce et les services des finances font largement partie des domaines dapplication de lIA, les sites e-commerce font intervenir par exemple lIA pour booster la visibilit et par consquent les ventes. Le domaine des transports est galement trs port sur lIA avec les automobiles dotes dautonomie et dinnovation grce des ordinateurs qui sont de vritables copilotes, capables danticiper et de rpondre beaucoup plus rapidement quun conducteur faisant preuve dune grande vigilance. Le domaine de la scurit est galement un domaine phare o lIA est utilise pour toutes sortes dapplications, de la reconnaissance faciale lidentification dun historique de client par le recoupement des donnes dans le secteur bancaire, en passant par la prvision des cyberattaques contre la protection des donnes sur le web par lutilisation du machine learning.Le domaine de lindustrie est parmi les premiers secteurs ayant bnfici des avantages de lIA et ce, de la logistique et de lapprovisionnement jusquau gain en productivit en passant par lautomatisation et la robotisation intelligente des chaines de production. Le domaine mdical a connu une monte vertigineuse du rle de lIA depuis la mise en place des big data oprationnels pour affiner le processus de prise de dcision en sant. En effet, un algorithme bien conu, de traitement dimage et de calcul profond, permet daccder des prdictions trs en amont dun risque dembolie pulmonaire ou de cancer chez un patient.Pristini AI University est la premire universit en Tunisie et en Afrique spcialise en Intelligence Artificielle. Prte pour la rentre universitaire septembre 2022, elle annonce un cadre pdagogique unique et innovant dans un environnement harmonieux et somptueux. Son espace stend sur 13000m et renferme, outre les salles de cours et laboratoires scientifiques, un univers dinnovation : Clinique de lIA, Makerspace, Incubateur ainsi quun laboratoire de recherche applique, innovation et dveloppement (RAID).Elle offre une approche pdagogique base sur lapprentissage par immersion tant donn que les tudiants sont entours de jeunes startuppers pour les impliquer dans des projets caractres innovants et travaillant sur des data rels.La recherche applique et linnovation sont une composante phare de luniversit o les enseignants de Pristini AI University, qui forment le noyau principal du RAID, sinvestissent pour stimuler linnovation, renforcer les capacits de recherche et transformer les prototypes en produits march.Suivre lun des cinq parcours en Bachelor ou Master de data science et Business Intelligence lUniversit Pristini AI University, dispenss exclusivement en anglais, confre aux tudiants les comptences et qualifications pour accder aux nouveaux mtiers de la data scientiste, data architecte, data engineering, etc.Lapproche pdagogique en limmersion attribue aux apprenants de vritables comptences, au-del de la simple acquisition de connaissances, qui leur permettent de se projeter dans la vie professionnelle tout en tant encore dans le milieu acadmique.Par ailleurs les conventions de double diplomations signes avec des universits de grande renomme (Sorbonne, Collge de Paris, Abu Dhabi et autres) accordent aux tudiants de Pristini AI University la possibilit dune mobilit dun an ou deux dans les pays des universits partenaires.