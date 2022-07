GE dévoile le nom des trois futures sociétés qu’elle prévoit de créer Les trois entreprises continueront à bénéficier de l’héritage légué par GE

Communiqu de Presse -

* Selon Interbrand Best Global Brands 2021.

** Ces projets peuvent tre soumis au rsultat dune consultation lgale dans certaines parties du monde.

Le portefeuille dactivits de GE dans le domaine de lnergie, qui inclut GE Renewable Energy, GE Power, GE Digital et GE Energy Financial Services, sera regroup sous le nom de GE VernovaEnfin, lactivit aviation portera le nom de GE Aerospacele 18 juillet 2022 GE a annonc aujourdhui les noms des futures socits quelle crera au terme de son projet de scission en trois entreprises mondiales de premier plan. Chaque entreprise se concentrera sur les secteurs de croissance que sont, respectivement, la sant, lnergie et laviation.GE HealthCare sera le nom de lactivit sant de GE. Le portefeuille existant dactivits de GE dans le domaine de lnergie, notamment les nergies renouvelables, llectricit, le numrique et les services financiers pour lnergie, sera regroup sous la marque GE Vernova. GE Aerospace sera le nom dvolu lactivit aviation de GE. Les trois nouvelles entits qui seront cres continueront de bnficier de lhritage et de la marque de renomme mondiale de GE, value prs de 20 milliards de dollars US*.En outre, GE a profit de cette annonce pour dclarer que les actions de GE HealthCare seront cotes sur le Nasdaq Global Select Market lissue du projet de scission, sous le symbole GEHC . En choisissant le Nasdaq, GE HealthCare bnficiera du profil et du palmars de cette plateforme, connue pour faire figure de march daccueil des socits innovantes et axes sur la technologie, notamment dans le secteur de la sant.H. Lawrence Culp, Jr, Prsident et CEO de GE, et CEO de GE Aerospace, a comment lannonce en ces termes : Ce jour marque une tape cl dans le projet visant faire voluer GE en trois socits indpendantes extrmement spcialises. La possibilit pour ces entreprises de tirer parti de laura de la marque mondiale de GE, qui reprsente plusieurs milliards de dollars, nous confre un avantage concurrentiel sur nos secteurs dactivits spcifiques, ce qui leur permettra de gagner des parts de march lavenir. Ces nouvelles entits seront bties sur un socle de culture lean et dinnovation, leur permettant de poursuivre notre mission de construire un monde qui fonctionne. Elles rappelleront par la mme occasion nos clients les points forts quils apprcient chez GE.GE entend mener la scission exonre dimpt de GE HealthCare au dbut 2023, crant ainsi une socit indpendante moteur de linnovation dans le domaine de la mdecine de prcision, avec pour ambition damliorer la prise en charge des patients et de relever de nouveaux dfis cliniques au bnfice des patients. Hritiers dune histoire de plus dun sicle, le nom et le Monogramme GE HealthCare seront un symbole de scurit, de qualit, de confiance et dinnovation. La nouvelle couleur de la marque GE HealthCare porte le nom de violet empathique . Elle a notamment pour ambition dexprimer plus dhumanit et de chaleur tout en se diffrenciant davantage. La socit continuera de se positionner lavant-garde pour les prestataires de soin et les patients, avec plus de quatre millions dquipements installs et plus de deux milliards dexamens raliss par an.Dbut 2024, GE prvoit dexcuter la scission exonre dimpt de GE Vernova, le portefeuille dactivits nergies de GE, qui, avec ses clients, assure lapprovisionnement en lectricit dun tiers de la population mondiale et se concentre sur lacclration du dploiement dune nergie fiable, abordable et durable. Le nouveau nom est une combinaison de ver (driv de verde et verdoyant , pour voquer le vert et le bleu de la Terre) et de nova (du latin novus ou nouveau ), en rfrence une re nouvelle et innovante dnergie faible mission carbone que GE Vernova contribuera concrtiser. Ces attributs trouvent galement leur cho dans la nouvelle couleur de marque vert fonc, dite evergreen , de GE Vernova. Avec une base installe de plus de 7 000 turbines gaz et 400 GW dquipements dnergie renouvelable, le Monogramme de GE Vernova rappellera les engagements durables de lentreprise envers un service de qualit, lengagement et une ingniosit au service de ses clients.Au terme de ces projets de scissions, GE deviendra une socit dont le cur de mtier sera laviation et rpondant au nom de GE Aerospace. Avec une base installe de 39 400 moteurs davions commerciaux et de 26 200 moteurs davions militaires, lentreprise continuera jouer un rle essentiel en soutenant lindustrie, qui connat actuellement une reprise historique, tout en faonnant lavenir du vol par avion. Le Monogramme GE, le nouveau nom et la nouvelle couleur de la marque bleu atmosphre - qui reprsente les confins de latmosphre - maintiennent la position forte de la marque dans le secteur de laviation, tout en arborant un regard confiant quant sa comptitivit et ses avances dans le domaine de larospatiale et de la dfense pour les gnrations futures. Une fois les sparations entrines, GE Aerospace sera propritaire de la marque GE et dlivrera des licences long terme aux autres socits.Linda Boff, Directrice marketing chez GE, livre des prcisions : Au cours des six derniers mois, nous avons engag nos clients dans un minutieux processus dans loptique den extraire la valeur intrinsque de la marque GE pour nos futures entreprises. Sur la base de donnes et danalyses tires de milliers de conversations, il est clairement apparu que le nom GE et notre Monogramme, vieux de plus dun sicle, reprsentent un hritage dinnovation, un symbole de confiance pour lensemble des clients du monde entier, une fiert pour notre quipe et un aimant pour attirer les dirigeants de demain. Nous sommes fiers que ces futures entreprises puissent sappuyer sur lADN dinnovation de GE.En crant trois socits distinctes, chacune dentre elles sera en mesure de se concentrer sur ses marchs cls, dune allocation de capital adapte et dune flexibilit stratgique, dans le but daccrotre la croissance et la valeur long terme.**GE (NYSE : GE) relve le dfi de construire un monde qui fonctionne. Depuis plus de 130 ans, GE invente lavenir de lindustrie et, aujourdhui, son quipe dvoue, sa technologie de pointe, sa prsence et ses capacits mondiales aident le monde uvrer de manire plus sre, plus efficace et plus fiable. 