Maximisez votre plaisir ! La star du divertissement POCO M4 Pro est disponible en Tunisie.

POCO, une marque de technologie populaire auprs des jeunes technophiles du monde entier, a annonc le lancement du POCO M4 Pro en Tunisie.Pour ceux qui recherchent une exprience de divertissement ultime en dplacement, ne cherchez pas plus loin que le POCO M4 Pro, qui est dot d'un cran AMOLED 90 Hz,combin deux haut-parleurs, d'un appareil photo principal haute rsolution de 64 MP, aliment par un MediaTek Helio G96 haute performance, et bien sr d'une recharge rapide 33W Pro." Chez POCO, nous nous efforons surpasser les attentes des clients et aller au-del pour offrir la meilleure exprience un prix abordable ", a dclar Kevin Qiu, responsable de POCO Global. " Pour les consommateurs qui recherchent une exprience de divertissement suprieure et amusante un prix imbattable, POCO M4 Pro est une option trs comptitive. "POCO M4 Pro : Offre des expriences de divertissement ultimes un prix imbattableLe POCO M4 Pro est une centrale de divertissement qui combine un rapport qualit-prix, une qualit et des performances imbattables. Son cran de 6,43 pouces adopte l'AMOLED DotDisplay pour la premire fois dans une srie POCO M. Dot d'un taux de rafrachissement de 90 Hz et d'un taux d'chantillonnage tactile de 180 Hz, offrant une grande sensibilit chaque interaction avec l'appareil.La large gamme DCI-P3 donne vie toutes les couleurs, tandis que la luminosit de l'cran peut atteindre 1 000 nits. La luminosit peut tre ajuster automatiquement en fonction de l'environnement pour un divertissement sans interruption et il est certifi par SGS pour "Eye Care Display" et "Seamless Display", pour les sances de visionnage prolonges. Le mode lecture 3.0 permet aux utilisateurs de passer une temprature de couleur plus chaude pour rduire la fatigue oculaire, notamment la nuit. Les utilisateurs peuvent galement ajouter une texture de papier l'arrire-plan du texte pour une exprience plus authentique. Tout cela fonctionne avec une rsolution de 2400 x 1800 FHD+, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter d'une utilisation fluide pour tout, du suivi des derniers vlogs au dfilement sans fin des mdias sociaux, tout en profitant d'une exprience visuelle nette, vivante et colore.La configuration trois camras avec une camra principale haute rsolution de 64 MP prend des photos nettes, claires et dtailles, et c'est la premire de ce type faire ses dbuts dans la srie M. Pour complter cette triple configuration, un appareil photo ultra-large de 8 MP permet de mettre en perspective les moments importants grce un angle plus large de 118. L'objectif macro de 2 MP permet de se rapprocher et de capturer des clichs spectaculaires du micro-monde que nous avons rarement l'occasion de voir en dtail. Le triple appareil photo est galement dot de fonctions qui permettent aux utilisateurs de capturer tous les moments de leur journe dans les moindres dtails, notamment la vido au ralenti, la vido en acclr et le mode nuit. Bien sr, si les selfies sont un modus operandi pour le contenu des mdias sociaux, la camra frontale de 16 MP est plus qu' la hauteur du dfi de garder ses utilisateurs sous leur meilleure apparence.Le POCO M4 Pro ne pse que 179,5 g pour une paisseur de 8,09 mm [1], ce qui en fait le smartphone POCO le plus lger ce jour. Mais cette lgret ne signifie pas que l'on sacrifie la polyvalence. Au contraire, il est quip d'une norme batterie de 5 000 mAh qui peut durer plus de deux jours [2]. En outre, la charge rapide 33W Pro du POCO M4 Pro se recharge entirement en une heure seulement [3] - juste le temps de manger un bout. Heureusement, si le temps est compt, il suffit de charger le POCO M4 Pro pendant seulement 10 minutes, ce qui quivaut deux heures substantielles de lecture vido.Le POCO M4 Pro est quip du MediaTek Helio G96, un chipset haute performance capable de grer tout ce qu'un utilisateur peut lui lancer. Le POCO M4 Pro est quip d'un processeur octa-core de 2,05 GHz et d'un GPU ARM Mali-G57 MC2, ce qui lui donne toute la puissance ncessaire pour offrir aux utilisateurs une exprience de divertissement ultime. Mais pour une mesure supplmentaire afin de s'assurer qu'il fonctionne au maximum de ses performances, la technologie LiquidCool 1.0 Plus est conue pour maintenir une temprature modre, quelle que soit la dure et la frquence d'utilisation du POCO M4 Pro.Si les 8 Go de RAM ne suffisent pas, la technologie d'extension dynamique de la RAM permet de transfrer 3 Go supplmentaires partir des 256 Go de ROM. Le stockage peut tre tendu jusqu' 1 To [4], ce qui signifie qu'il est capable de stocker une bibliothque personnelle comprenant jusqu' 500 vidos, 250 000 chansons et 500 000 photos[5]. Le POCO M4 Pro est galement quip de doubles haut-parleurs pour une exprience sonore immersive, d'un moteur linaire sur l'axe Z pour un retour haptique ractif, et du tout nouveau MIUI 13 pour une exprience utilisateur stable et engageante.Le POCO M4 Pro 8GBRAM 256RAM sera galement disponible en trois couleurs diffrentes : Power black, Cool Blue et POCO Yellow.POCO M4 Pro 8 Go + 256 Go : prix de dtail est de 1149 TND sera disponible dans tous les points de vente de smartphones ainsi que dans les Xiaomi Store.Disclaimer[1] L'paisseur peut varier lgrement entre les diffrentes variantes de couleur.[2] 5 000 mAh est la valeur typique. Base sur les rsultats des tests des laboratoires internes. La dure de vie relle de la batterie peut varier.[3] Test par des laboratoires internes. Les rsultats rels peuvent varier.[4] La prise en charge et la compatibilit relles des cartes mmoire peuvent varier selon les fabricants.[5] Hypothses de calcul : un MP3 = 4 Mo, une image = 2 Mo et un film = 2 Go.POCO est une jeune marque indpendante ne de la socit Xiaomi. À ce jour, POCO a pntr plus de 85 marchs mondiaux. En 2021 seulement, les expditions totales de smartphones POCO ont atteint 23 millions.Actuellement, POCO dispose d'une quipe indpendante pour les produits, les ventes et le marketing, et partage les ressources de Xiaomi pour la fabrication et l'aprs-vente. POCO est une marque de technologie grand public, base sur la philosophie "Tout ce dont vous avez besoin, rien que vous n'ayez besoin", avec un accent cl sur les exigences et les commentaires de ses fans POCO. Elle s'appuie sur la poursuite incessante de la technologie dont ses fans ont rellement besoin, dmocratisant ainsi la prise de dcision et les mises jour continues des produits pour voluer elle-mme.