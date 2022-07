Guerre mondiale de l'énergie, en Tunisie, on en est encore à la réforme constitutionnelle.

..





La troisième guerre mondiale de l'énergie est d'ores et déjà décrétée. Elle nécessitera du courage et de l'ingéniosité, tant de la part des ménages que des Etats. En effet, face à l'ampleur de la crise énergétique, les marges de manœuvre du pays sont faibles. Nous vivons dans un monde plus dangereux et plus imprévisibleL'Allemagne est en partie dépendante du gaz russe depuis leur quasi-abandon du nucléaire. Mais comme les importations russes sont aujourd'hui en train de se tarir, les centrales à charbon très polluantes tournent à nouveau à plein régime dans le pays.En France et face au risque de pénurie et de flambée des prix l'hiver prochain, les dirigeants de TotalEnergies, EDF et Engie appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz. Par ailleurs et lors d'une conférence en marge de la clôture du G7, Emmanuel Macron a dénoncé les producteurs et spéculateurs qui s'enrichissent depuis le début de la guerre à cause de l'envolée des prix de l'énergieVu l'urgence énergétique, la Roumanie table sur le gaz de la mer Noire.L’Algerie a annoncé avoir mis la main sur un important gisement gazier dans le périmètre de Hassi R’Mel, une commune de la wilaya de Laghouat, située au centre du pays, à 400 km au sud de la capitale, et point de départ des gazoducs d’exportation vers l’Espagne et l’Italie.En Tunisie, on en est encore à la réforme constitutionnelle.Rappelons que le Directeur général des hydrocarbures au ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, avait déclaré récemment que la Tunisie recourt, actuellement, à son stock stratégique de sécurité des produits pétroliers pour pouvoir satisfaire la demande et approvisionner le pays en produits pétroliers.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie